Nuova fase/Allenamenti individuali all'aperto: a Pellezzano si può, nasce l'Outdoor Training

Chi ha detto che non ci possa allenare durante l'emergenza Covid-19? Con le palestre costrette alla chiusura nel rispetto del DPCM Nazionale, la villa Comunale della frazione Coperchia, a Pellezzano, infatti, diventa una grande palestra a cielo aperto. Il personal trainer Iacopo Nicastro con i ragazzi del Team “Esperienza” Luca Raimo, Stefano Sabato e Davide Zotti che hanno scelto il territorio del Comune di Pellezzano per inaugurare questa esperienza di palestra all’aperto per fare sport individuale rispettando le distanze di sicurezza e offrendo quindi la possibilità di praticare sport in modo semplice e sicuro.

Parla il sindaco Francesco Morra

“Ringrazio di cuore questi quattro giovani del team “Esperienza” per aver scelto la nostra villa Comunale di Coperchia come luogo in cui praticare discipline sportive individuali all’aperto. In questo periodo di piena emergenza sanitaria, la pratica di uno sport sano si traduce anche come sinonimo di buona salute, che auguriamo a tutti, soprattutto coloro che sono risultati positivi o costretti alla quarantena obbligatoria”.

Come partecipare

La palestra outdoor è dotata di attrezzi per il fitness e di specifici percorsi che consentono agli appassionati di crearsi il proprio “spazio sportivo” dove è possibile allenarsi in totale libertà e all’aria aperta. Chi fosse interessato a circuiti di allenamento personalizzati all’aperto, può inviare una mail a: esperienza.zotti@gmail.com



