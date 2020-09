Post Covid/ prove generali di ritorno a scuola per gli alunni del Costa

Si sono tenute ieri, le prove generali del ritorno a scuola post Covid, presso l'Istituto Comprensivo “Medaglie d'Oro" di Salerno. In particolare, le lezioni all’aperto hanno interessato gli alunni delle elementari “Giacomo Costa”, che fa parte del plesso delle Medaglie d’Oro.

La curiosità

Non in aula, dunque, ma al parco Pinocchio, due gruppi di alunni guidati dalle maestre hanno svolto le lezioni prova all'aperto, negli spazi esterni dell'istituto. Tanta curiosità per il "ritorno alla normalità" tra i banchi, senza il supporto di computer e tablet che hanno caratterizzato la didattica durante il lockdown.

