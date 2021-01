Degustazioni ai tempi del Covid/Piatti a domicilio appena sfornati? Il Black Roses Irish Pub ricorre all'Hotbox

Le consegne a domicilio "ingranano", così, tra i gestori salernitani, c'è chi si scorcia le maniche e si dà da fare per rendere i piatti quanto più appetibili e quanto più "conservabili" possibile durante il trasporto. Come Vincenzo Penna, patron del Black Roses Irish Pub che sta utilizzando Hotbox, un innovativo bauletto-forno per le consegne che garantisce una tenuta sorprendente del cibo.

I piatti, infatti, grazie al particolare bauletto brevettato, arrivano al cliente come appena sfornati. Una strategia, questa, per reinventare al meglio le degustazioni dei pub in tempo di Covid-19.