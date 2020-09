Post Covid/ San Matteo 2020: veglia al posto della processione ed accesso alla Pontificale solo su invito

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Matteo. L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in occasione della festività del Santo Patrono, il 21 settembre, a seguito della perdurante situazione di emergenza dovuta alla pandemia annuncia che la Messa Pontificale verrà celebrata alle ore 11.00, in modo da permettere altre celebrazioni precedenti ad orari distanziati: ore 6.30; 8.00; 9.30; 20.30.

L'accesso su inviti

Inoltre, l'accesso alla Messa Pontificale delle ore 11 sarà esclusivamente possibile tramite inviti mirati, perdurando il limite massimo di 200 presenze per le celebrazioni al chiuso, limite per il quale l’Arcidiocesi non ha ottenuto alcuna deroga dalle autorità competenti della Regione Campania. Si potrà seguire la celebrazione presieduta, dall’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, attraverso la diretta assicurata da Telediocesi Salerno. Non sarà possibile sostare, durante la celebrazione, all’interno del quadriportico.

Annullata la processione

Annullata anche la tradizionale processione pomeridiana per le vie del centro: è prevista invece una Veglia di preghiera in Cattedrale, alle 18.30, con letture, riflessioni, acclamazioni e canti in riferimento ai quattro momenti della processione medesima.

La preghiera del portavoce della Diocesi, don Alfonso D'Alessio

Tutti i fedeli saranno invitati a vivere la solennità in onore del Santo Patrono offrendo i sacrifici imposti dalla contingente situazione e intensificando ancora di più la preghiera affinchè San Matteo protegga la città di Salerno e interceda presso il Signore Dio perchè possa essere presto sconfitta, nel mondo intero, la drammatica piaga della pandemia da Coronavirus