Post Covid/Siano omaggia San Rocco: festa "ristretta" ma sentita

Sarà una festa diversa, ma senza rinvii, quella dedicata a San Rocco, a Siano. Oggi, 2 agosto, infatti, la statua del Patrono viene esposta presso la Chiesa Madre: non sarà possibile prender parte alla solenne celebrazione in chiesa, ma si potrà assistere alla messa sul canale 289 del digitale terrestre che trasmetterà la diretta dell'evento, nonchè sui canali social del Comitato Feste e delle varie associazioni presenti in loco e attraverso maxi schermi installati in piazza San Rocco, per l'occasione.

Le modifiche

Intanto, i cittadini dovranno indossare la mascherina sia in spazi aperti che chiusi in occasione dell'esposizione della statua di San Rocco, per via delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. L'accesso alla chiesa, consentito ad un numero massimo di 150 persone, sarà contingentato e prima di entrare sarà misurata la temperatura. Inoltre, saranno sanificate le mani. "Vi invitiamo a non sostare per molto tempo in chiesa e a osservare il rispetto della distanza interpersonale di un metro", dicono dalla Protezione Civile del posto. Seppur con molte precauzioni, dunque, la comunità di Siano si prepara ad abbracciare con le preghiere il suo San Rocco.