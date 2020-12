Cenone al tempo del Covid: take away e sughi pronti nei locali salernitani

Trionfa il baccaà, spopolano i sughi, fuoco ai fornelli: ristoranti e gastronomie di Salerno e provincia propongono menù da asporto. Nessuno rinuncia alla tradizione e all'immancabile insalata di rinforzo, anche al tempo del Covid. Cucina Don Tullio organizza il menù della Vigilia con prenotazioni entro le ore 14 del 24 dicembre. Antipasti: Vol au vent, tartine con burro aromatizzate e salmone, insalata russa con focaccia croccante, pizza di scarole, insalata di rinforzo. Il primo piatto prenotabile è crespelle ricotta e zucchine, poi totani e patate, baccalà gratinato con broccoletti saltati. Immancabile il dessert: tortino di pandoro con crema al mascarpone. Telefono 3515315005.

Il Tegamino Gastronomia Mediterranea, in piazza Sedile di Portanova, a Salerno, mette a disposizione il numero telefonico 0892867485 per ordinare le ghiottonerie natalizie. Il menu è consultabile al seguente link: https://www.iltegaminosalerno.it/menu-gastronomia/ Info utili: apertura dalle 10:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 22:00 per asporto e consegna a domicilio gratuita. Hilton bar e gastronomia di via Clarck a Salerno realizza anche "le basi", cioè sughi pronti astice, astice blu, scampi, aragosta, mazzancolle, gamberoni, frutti di mare, baccalà. I secondi sui fornelli, pronti ad essere consegnati sia il 24 sia il 31 dicembre saranno: capitone arrostito o fritto, baccalà fritto e all'insalata, calamari ripieni. Come tradizione impone, non mancheranno la scarola ripiena, il cavolfiore, le frittelle di cavolfiore, il broccolo natalizio, insalata di rinforzo e insalata russa. Tra gli antipasti, tartare di tonnmo e di salmone, di baccalà, ostriche Gilardeau crude e gratinate, misto crudo, polpo all'insalata, insalata di mare. Il numero telefonico disponibile è il 3495045503 per ordinare. E' possibile utilizzare anche l’app @alfonsino_delivery per far arrivare le proposte del giorno direttamente a casa. "Anche quest’anno ti sistemiamo noi per le feste!" Gioca con le parole Magnamagna Take Away, in via Robertelli, a Salerno. Il menù preparato e consegnato d'asporto per il 24 e il 25 dicembre è ordinabile allo 089/334080 o inviando un messaggio whatsapp al 3926372617. Piatti della tradizione a base di pesce, l'immancabile insalata di mare, insalata di rinforzo.

In provincia

Nell'Agro, da segnalare Trattoria 52 mamm' e figl. E' possibile prenotare l'asporto della Vigilia e il pranzo di Natale (consegna gratuita a domicilio nelle zone di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani) telefono 081916791 oppure 3899420316. Il menù: polipo e patate, fagioli e gamberetti, broccoli di Natale, insalata di rinforzo, frittelle con bianchetti e con baccalà, insalata di mare, polpo all'insalata, sugo alle vongole ed ai frutti di mare, con scampi, puttanesca di stock e di baccalà, sugo con moscardini, stock in bianco, baccalà fritto, stock arrecanato, tagliata di seppia, misto pesce alla brace, frittura di gamberi e calamari, tagliata di seppia e di tonno, bistecca di tonno, orata, spigola. Da Baronissi, avviso per i golosi: il cenone di Natale con il Re Baccalà, portato a domicilio il 24 dicembre. Ecco alcuni piatti della tradizione da degustare direttamente a casa: baccalà all'insalata del Re, baccalà fritto in crosta di mais, polpettine di baccalà e verdure. Tutto prenotabile al numero telefonico 3318169133, anche whatsapp.