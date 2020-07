Post Covid/ Consiglio Comunale a Salerno: mascherine e misurazione della temperatura

Prenotazioni, mascherina, gel igienizzante. Il Consiglio Comunale, al tempo del Covid, non sfugge alle regole per il contenimento del contagio. A Palazzo di Città, l'assise comunale è stata seguita da una ventina di persone: curiosi, associazioni di quartiere. Tutti hanno fatto pervenire la propria richiesta con congruo anticipo, a tutti è stata misurata la temperatura corporea. Ogni persona, compresi i cronisti, ha apposto la propria firma sul registro presenze, dopo la misurazione della temperatura.

Il distanziamento

Chi ricordava una disposizione a semicerchio dei banchi del Consiglio Comunale ha dovuto in fretta cancellare questa immagine. Per motivi di opportunità e in ottemperanza alle norme anti-Covid, i consiglieri comunali occupano banchi singoli. E' garantita netta separazione e ciascuno indossa la mascherina, obbligatoria nei luoghi chiusi e dove c'è rischio assembramento.

Il saluto

In apertura, Ermanno Guerrra ha ricordato Pino Grimaldi e la sua geniale creatività. C'è stato un commosso ricordo personale. "Sono stato colpito - ha detto Guerra - dal suo essere visionario: ha sempre guardato al futuro con ottimismo. Immaginiamo una mostra di suoi scatti fotografici, la sua seconda passione". Guerra ha chiesto "ospitalità ai suoi scatti bellissimi" e anche "attimi di commosso ricordo". Tutti in piedi i consiglieri comunali, in una giornata caldissima per quanto riguarda i temi sui quali dibattere, il bilancio su tutti.