Post Covid/ Madonna dell'Olmo a Cava: festa sobria, no a fuochi e bancarelle

Festa sobria: fede e raccoglimento ma senza giostre e bancarelle. L'emergenza sanitaria non è cessata, sicurezza e salute restano le parole d'ordine. Cava de' Tirreni si adegua: oggi, 8 settembre, è il giorno della festa patronale, i cavesi onorano la Madonna dell'Olmo, la Santa Patrona. Lo faranno, però, rinunciando al consueto corollario di dolciumi e fuochi d'artificio che, da tradizione, scandiscono i momenti della festa.

La decisione

L'amministrazione comunale, d'intesa con il parroco della Basilica Pontificia Santuario Santa Maria Incoronata dell’Olmo, don Giuseppe Ragalmuto, ha stabilito che lo sviluppo dei contagi rende inevitabile lo snellimento del programma. Dall'agenda sono scomparsi gli appuntamenti civili. Spazio, dunque, soltanto al programma delle celebrazioni religiose, a cura dei Frati Filippini. Sono stati annullati i tradizionali mercatini con le bancarelle lungo il corso porticato e ogni altro evento civile, compreso lo spettacolo pirotecnico che non fu realizzato a conclusione della Festa di Montecastello e venne rimandato ai festeggiamenti della Santa Patrona.

Il messaggio del sindaco

Il primo cittadino di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, si è rivolto alla comunità cavese attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: "Oggi è la nostra Festa Patronale. La festa più sentita ed attesa da noi cavesi. Quest’anno ci mancheranno le bancarelle, le giostre e tutto quel contorno che rendeva particolare l’atmosfera in città. Non abbiamo rinunciato ai concerti bandistici che animeranno, in ogni caso, il centro storico. Ma il senso più profondo non cambia. Affidiamoci e ritroviamoci, come comunità, intorno alla nostra Patrona, auspicando per tutti noi tempi meno inquieti ed incerti".