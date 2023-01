L’importanza della scuola nella crescita integrale del bambino

Gli individui si formano e crescono soprattutto in relazione con gli altri e a contatto con ambienti stimolanti. Per questo la scuola dell’infanzia e la scuola primaria costituiscono il primo passo di un lungo processo: questi sono entrambi luoghi dove i bambini capiscono di vivere all’interno di una società e imparano a conoscerne e rispettarne le regole.

Nel sistema d’istruzione italiano rivestono un ruolo fondamentale anche le scuole paritarie, cioè quelle istituzioni scolastiche non statali che concorrono, in autonomia e nella loro specificità, a realizzare l’offerta formativa. A Salerno rappresenta un’eccellenza la Scuola cattolica Cristo Re (via Moscani 2), fondata nel 1934, la quale ospita:

Servizi socio-educativi di Nido e Sezione Primavera (0-3 anni);

Una scuola dell'infanzia, che accoglie i più piccoli dai tre ai sei anni, fondata sui valori dell'accoglienza e su un piano educativo-didattico che punta a stimolare il bambino per migliorare il suo apprendimento;

Una scuola primaria, che intende gettare le basi per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico e dove, per ciascuna disciplina, vengono stabiliti gli obiettivi che l'alunno dovrà raggiungere nel suo percorso formativo.

Il bambino al centro del processo educativo

L’istituto paritario Cristo Re pone il bambino al centro del processo educativo. Al termine della scuola d’infanzia, i più piccoli sapranno riconoscere e gestire le proprie emozioni, avranno maturato una sufficiente fiducia in sé stessi e sviluppato l’attitudine a porsi domande su questioni etiche e morali, cogliendo i diversi punti di vista.

Con il ciclo della scuola primaria, gli alunni impareranno ad affrontare con responsabilità e autonomia le situazioni, sapranno interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, rispettando le regole condivise e collaborando per il bene comune.

In particolare, la scuola primaria è a tempo pieno, dalle 8,20 e alle 16, dal lunedì al venerdì, ma sono previste (la scelta è libera) anche attività extrascolastiche (sportive, corsi di lingua, musica, teatro) e un campo estivo, alla chiusura dell’anno scolastico. L’attività formativa è basata sulla didattica per competenze, affinché gli alunni abbiano un ruolo attivo. Inoltre, grande attenzione è riposta nello studio delle lingue straniere (inglese e spagnolo), con incontri settimanali con insegnanti madrelingua e l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

Didattica per competenze e apprendimento attivo

L’organizzazione didattica che contraddistingue la scuola Cristo Re consiste anche nell’impegno di docenti specialisti delle discipline, che affiancano gli insegnanti prevalenti:

Cinque insegnanti prevalenti (italiano, matematica, scienze e tecnologia, storia, geografia, arte e immagine);

Sette insegnanti specialisti cureranno le singole discipline: scienze motorie e sportive; musica; informatica, logica e pensiero computazionale; lingua inglese (madrelingua); lingua spagnola (madrelingua); religione (IRC).

Gli aspetti innovativi che caratterizzano le azioni didattiche delle scuole Cristo Re si focalizzano sull’utilizzo della didattica per competenze con l’elaborazione di unità di apprendimento interdisciplinari volte a promuovere l’autonomia degli alunni. Per favorire lo sviluppo delle competenze, la scuola Cristo Re presta particolare attenzione all’organizzazione di un ambiente di apprendimento attivo, riflessivo, interculturale, cooperativo e inclusivo, al fine di rendere il bambino autonomo nei propri percorsi conoscitivi. I docenti individuano esperienze di apprendimento efficaci, scelte didattiche significative e strategie idonee, privilegiando metodologie attive quali cooperative learning, problem solving, didattica per problemi reali, didattica orientativa, metodologia CLIL e laboratori LAAV (lettura ad alta voce).

Particolare rilevanza è data allo sviluppo delle capacità logiche e del pensiero computazionale, attraverso la pratica della programmazione sequenziale a blocchi tramite il coding e i laboratori di multimedialità e robotica, particolarmente utili nei processi di problem solving, l’esercizio del calcolo, anche manuale e meccanico, grazie alle attività presso il MUSCA, museo degli strumenti di calcolo, e presso il CalcoLAB – laboratorio di calcolo, presenti nella struttura scolastica e autogestiti. Tali attività rappresentano un ulteriore stimolo per gli alunni nell’acquisizione delle capacità e competenze logico-matematiche oltre che culturali e storiche.

Promuovere la sostenibilità ambientale

Anche l’educazione all’ambiente, alla salute e alla corretta alimentazione fa parte del processo educativo, stimolando, nei bambini, una maggiore sensibilità alla sostenibilità. A questo proposito vengono proposte attività pratiche per promuovere la costruzione di una coscienza ecosostenibile e l’esercizio di una cittadinanza consapevole e responsabile nelle aree dell’istituto adeguatamente attrezzate, grazie all’ampia disponibilità di spazi verdi, circa 10mila metri quadri, tra cui:

Il frutteto con uno stimolante percorso sensoriale;

L'orto incantato, dove gli alunni si cimentano nella cura di ortaggi, verdure ed erbe aromatiche, sperimentando la stagionalità e apprezzando le produzioni tipiche del nostro territorio;

Il bosco degli elfi, un castagneto (querce e castagni) di 6mila metri quadri per vivere esperienze in piena sintonia con l'ambiente;

Il vigneto, dove gli alunni sperimentano con le proprie mani, le varie fasi della produzione vitivinicola;

Le aule del sole, all'aperto, per svolgere le attività didattiche in piena sintonia con la natura, aprendo le quattro mura dell'aula tradizionale;

, all’aperto, per svolgere le attività didattiche in piena sintonia con la natura, aprendo le quattro mura dell’aula tradizionale; Villaggio degli gnomi e giardino attrezzato con giochi certificati.

Infine, la scuola è inserita in un contesto privo di barriere architettoniche ed è facilmente raggiungibile dalla tangenziale e ben collegata con il centro cittadino; è dotata di ampio parcheggio interno, di biblioteca scolastica junior con servizio di prestito gratuito, ristorante e cucina interna.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet della scuola e la pagina Facebook.