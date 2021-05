Foto granata con Avallone e piazza addobbata a Fratte: la gioia dell'acchiappavip salernitano

Francesco Caterina, cuore granata, ha atteso l'arrivo in città della Salernitana e il ritorno del grande amico Sasà Avallone per il primo scatto celebrativo della Serie A. "Amico mio, adesso sei anche tu un vip", gli avrebbe detto scherzando. Il quartiere, nel frattempo, è stato addobbato con bandiere e striscioni

I preparativi

Il quartiere, nel frattempo, è stato addobbato con bandiere e striscioni. In laborioso silenzio, nel rispetto del dolore che ha colpito la famiglia Del Campo per la morte del giovane Loris, i tifosi continuano a "vestire" di granata piazze e balconi. A Fratte è comparso lo striscione "Uniti si vince", che era già stato esposto allo stadio Arechi, in occasione delle recenti gare casalinghe della Salernitana.