Amichevole internazionale allo stadio Arechi: la Salernitana invita lo Schalke

Il rapporto tra le tifoserie è solido, di stima, amicizia, gemellaggio: ci sono buone possibilità che i supporter della Salernitana e dello Schalke 04, in uno stadio con capienza al 25% possano "salutarsi" in occasione di un'amichevole internazionale alla quale lavora Media Sport Event di Gianni Lacchè.

I dettagli

L'intermediario, che aveva ricevuto mandato da Lotito e Mezzaroma e che adesso attende di confrontarsi con l'amministratore unico Marchetti, ha già spedito un invito ufficiale a Gelsenkirchen. La data cerchiata in granata è l'8 agosto, di sera, allo stadio Arechi. Si attende risposta dei tedeschi, che nel frattempo non nascondono ambizioni di immediata risalita in Bundesliga, dopo la retrocessione in Zweite Liga. È in via di definizione anche il programma delle altre amichevoli estive: Castori chiede almeno due test a settimana. Ci sono in ballo anche il Foligno e l'Ascoli, come primi assaggi. Poi altre amichevoli, a Foligno, il 25 e 29 luglio. Per il 29, potrebbe esserci il Benevento ma è tutto sub judice, dopo alcune precisazioni sannite che hanno fatto seguito al trust. Tramonta l'ipotesi Perugia.