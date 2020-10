Nuovo Decreto, l'U.S. Salernitana 1919 chiede chiarezza sulla possibilità del pubblico all'Arechi

Chiede chiarezza in merito alla possibilità di aprire le porte dello stadio Arechi, l'U.S. Salernitana 1919, a seguito del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020, relativamente all’articolo che prevede che “per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra [...] è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto".

La società, dunque, ha provveduto a richiedere alla Regione Campania se sussistano le condizioni per procedere all’apertura al pubblico dell'"Arechi" nei limiti e alle condizioni previste.