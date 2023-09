Lars Virtus Arechi Salerno, test casalingo con la Juvecaserta

Continua senza sosta la preseason della Lars Virtus Arechi Salerno, pronta ad affrontare - sabato 16 settembre alle ore 18 tra le mura amiche del PalaLongo - la BLE Decò Juvecaserta per il terzo test di questo intenso precampionato a tinte blaugrana.

L'occasione giusta per i ragazzi di coach Sciutto di dare continuità al processo di crescita - iniziato ormai da tre settimane - che sta offrendo ottime sensazioni all'intero ambiente, come confermato, al di là del mero risultato finale, dall'ottima prova sciorinata nel match di Supercoppa Italiana sul parquet della Npc Rieti.

Sfida interessante e tutta da vivere quella in programma sabato, ancor più al netto del fatto che al PalaLongo arriva una compagine di indubbio spessore tecnico, anch'essa inserita nel raggruppamento A del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West ed anch'essa sconfitta nel match di Supercoppa per mano della Geko Psa Sant'Antimo.

Indiscutibile, si diceva, il valore del gruppo a disposizione di coach Luise, visto l'ottimo roster allestito dallo storico sodalizio bianconero, tra le cui fila figurano anche vecchie conoscenze della Lars, tra cui Paci, Romano e Moffa.

Sarà, insomma, l'occasione giusta per cimentarsi al cospetto di un avversario costruito per disimpegnarsi ottimamente nel corso della stagione alle porte e per continuare nel processo di costruzione dell'identità di un gruppo che, proprio nella sfida del PalaSojourner, ha dimostrato di poter competere contro chiunque e, soprattutto, di avere cuore e grinta da vendere, anche nei momenti più complessi della contesa.

Lo scrimmage di sabato 16 settembre alle ore 18 al PalaLongo sarà a porte aperte e, dunque, accessibile a tutti i sostenitori che vorranno far sentire, fin dalle prime battute della nuova annata, il proprio sostegno al team salernitano.