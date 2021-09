Bella vittoria in amichevole per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia: contro Sant'Antimo finisce 70-42

Nuova vittoria in una amichevole di preseason O.ME.P.S. Givova Battipaglia

Due su due per la O.ME.P.S. Givova Battipaglia che, domenica pomeriggio, allo Zauli, si è aggiudicata anche la seconda sfida amichevole del proprio precampionato. Superata con un netto 70-42 la Partenope Sant' Antimo PSA. Il match, come dimostrano i risultati parziali, di fatto non ha avuto storia troppo netto il divario tra le ragazze di Maslarinos e quelle di Serrao.

Il primo quarto, il più equilibrato, si chiude sul 17 a 11. Nella seconda frazione Battipaglia mette il turbo e infligge alle avversarie 22 punti di scarto, 40-18 il parziale a fine primo tempo. Dopo la pausa le padrone di casa accelerano fino al 54-29 per poi chiudere il match, nella frazione finale, sul 70-42.

Entrando nel dettaglio delle prove delle singole da segnalare tre atlete di Battipaglia in doppia cifra Potolicchio e Montiani 11 punti a testa e Dione 10. Al termine del match la seconda assistente di Coach Maslarinos, Federica Di Pace, ha rilasciato l'intervista che segue al canale ufficiale YouTube della Givova.



Il tabellino di O.ME.P.S. Givova Battipaglia- Pallacanestro Sant'Antimo PSA 70-42

O.ME.P.S. Givova Battipaglia: Seka 4, Feoli 5, Potolicchio 11, Montiani 11, Dione 10, De Feo 2, Santoli, Spagnolo, Catarozzo 5, Chiovato 2, Susca, Milani 12, Nastri 1, Tarnachowicz 7. Coach: Maslarinos.

Pallacanestro Sant'Antimo PSA: Mozzi 2, Gentile 4, Zonda 8, Ugon, Frattoni Giovanna 2, Frattoni Gianella, Zonda, Barra 2, Cillo, Castronuovo 6, Fedele 8, Visone 10. Coach: Serrao.