Serie B: La Virtus domina contro Taranto. Coach Ponticiello: “Tante risposte positive”

Quaranta minuti entusiasmanti, esattamente quelli che servivano in questa fase. Contro la CJ Basket Taranto la Lars Virtus Arechi Salerno vince e convince (73-62), conquistando così il secondo successo consecutivo e rimettendo tutto in discussione in chiave playoff.

Senza alcuna possibilità di smentita i blaugrana giocano contro Taranto il miglior primo quarto della stagione (e non solo). L’inizio di partita è infatti perfetto. Sulla scia della bella vittoria ottenuta a Monopoli sette giorni prima, la Virtus entra in campo con lo spirito propositivo che tanto piace al Pala Longo. Tempo tre minuti e il punteggio recita 10-0, altri tre minuti e si passa addirittura al 18-0. Un vantaggio che la squadra di coach Ponticiello conserverà per tutta la partita. Fatta eccezione per un paio di momenti in cui il distacco dirà “soltanto” +9, Salerno comanda in lungo e largo toccando anche il +20. Il merito? Facile, della squadra! Che finalmente sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale. In difesa anche nella ripresa non passa neppure uno spiffero, in attacco c’è invece un tornado. Ovviamente blaugrana. Ma nulla è stato ancora fatto, bisogna continuare a spingere forte sull’acceleratore.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Atteggiamento e sistema, due aspetti fondamentali. Abbiamo disputato una prestazione superiore non solo a quella di Monopoli ma anche a quella contro Caserta di inizio anno. Ci sono state, infatti, tante risposte positive, ma dobbiamo continuare a mettere ulteriori dettagli nel nostro gioco. Questo perché bisogna spostare in avanti la nostra prospettiva, sia in termini tecnici che di risultati”.

Lars Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto 73-62 (20-6, 11-14, 22-19, 20-23)

Lars Virtus Arechi Salerno: Alessio Donadoni 22 (7/9, 2/4), Niccolò Moffa 16 (4/6, 2/4), Niccolò Rinaldi 13 (2/4, 3/6), Dario Zucca 12 (3/8, 1/7), Victor Sulina 6 (3/3, 0/1), Duilio Birindelli 3 (1/3, 0/0), Marco felice Capocotta 1 (0/0, 0/1), Ernesto Beatrice 0 (0/0, 0/5), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Umberto Mazzarella 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Dario Zucca, Duilio Birindelli 7) - Assist: 21 (Ernesto Beatrice 8)

CJ Basket Taranto: Enzo damian Cena 16 (4/7, 2/7), Gianmarco Conte 12 (3/8, 1/3), Marcello Piccoli 10 (3/4, 0/0), Francesco Villa 8 (3/5, 0/6), Luca Sampieri 7 (1/1, 1/2), Diego Corral 4 (1/3, 0/4), Santiago Bruno 3 (0/2, 1/5), Mattia Graziano 2 (1/1, 0/0), Francesco D'agnano 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Marcello Piccoli 9) - Assist: 12 (Francesco Villa 4)