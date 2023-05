Serie B: La Lars sfiora la vittoria in gara 1. Coach Ponticiello: “Rammarico, ma testa subito a lunedì”

A un passo da una vittoria che sarebbe stata importantissima. Pesantissima. Dopo una grandissima rimonta (-16 al 20’), la Lars Virtus Arechi Salerno si arrende in trasferta proprio negli ultimi secondi di gara 1 della serie playoff contro il Lions Bisceglie (69-65 il finale).

La gara: dopo aver impattato bene con la partita, lo scenario inizia a cambiare. Verso la fine del quarto iniziale ai blaugrana tocca dover fare i conti con i primi problemi di serata, che successivamente non faranno altro che aumentare. Il -13 del 10’, al di là di una reazione a metà seconda frazione, lievita infatti costantemente nel corso di tutto il primo tempo nonostante le pessime percentuali dall’arco dei pugliesi. Poi, però, dopo aver riordinato le idee nel corso dell’intervallo lungo la Virtus riesce finalmente a giocare la propria pallacanestro, e allora spazio all’aggressività difensiva (appena 25 punti concessi nella ripresa) e a un piacevole gioco di squadra. Due fattori che consentono di rimettere tutto completamente in discussione. Il parziale di 2-12 dei primi cinque minuti del secondo tempo, con canestri conclusivi di Sulina e Mastroianni, consente di ridurre il gap e di mettere paura a Bisceglie. Una paura che non farà altro che aumentare. Salerno, infatti, prima si porta sul -6 al 25’, poi sul -1 al 32’ dopo il gioco da quattro punti di Mastroianni e il canestro del capitano Rinaldi ed infine al 38’ completa la rimonta con Moffa (64-65). Ma poi nei secondi finali, nonché decisivi, un paio di giocate di Dri e Chiti negano alla Virtus la gioia della vittoria. Ma tutto resta ancora in discussione, lunedì nuovamente a Bisceglie sarà la volta di gara 2 (ore 20:00).

Le dichiarazioni di coach Ponticiello: “Loro si sono dimostrati più pronti di noi all’inizio, poi però nella ripresa abbiamo messo in mostra il nostro valore e alla fine meritavamo qualcosa in più. Almeno il possesso per poter vincere, ma purtroppo negli ultimi 90” siamo stati meno lucidi rispetto a un secondo tempo giocato molto bene. Proprio da quello messo in mostra nella ripresa dobbiamo ripartire, per cui in gara 2 toccherà impattare nel modo corretto facendo prevalere la nostra difesa e dettando di conseguenza il ritmo dell’attacco di Bisceglie”.

Lions Bisceglie - Lars Virtus Arechi Salerno 69-65 (24-13, 20-15, 9-15, 16-22)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 14 (4/5, 1/6), Marcelo Dip 13 (4/6, 0/0), Gabriel Dron 12 (2/4, 2/4), Marco Pieri 8 (4/4, 0/0), Filiberto Dri 7 (1/3, 1/6), Matteo Bini 6 (3/8, 0/8), Federico Ingrosso 5 (2/3, 0/0), Davide Vavoli 2 (0/1, 0/2), Leonardo Del sole 2 (1/1, 0/1), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Davide Vavoli 9) - Assist: 16 (Filiberto Dri 5)

Lars Virtus Arechi Salerno: Dario Zucca 19 (3/4, 4/7), Alessio Donadoni 12 (4/10, 1/4), Niccolò Rinaldi 12 (1/2, 2/5), Victor Sulina 12 (0/2, 3/5), Niccolò Moffa 6 (2/4, 0/3), Mattia Mastroianni 4 (2/3, 0/0), Ernesto Beatrice 0 (0/0, 0/3), Duilio Birindelli 0 (0/1, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/2, 0/2), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Dario Zucca 10) - Assist: 6 (Victor Sulina 3)