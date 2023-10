Serie B: Crocevia per la Virtus Arechi Salerno. Al Pala Carmine Longo arriva la capolista

Intensa, emozionante e tutta da vivere: si preannuncia così la domenica a tinte blaugrana che la Lars Virtus Arechi Salerno si prepara ad affrontare con la sfida niente meno che alla capolista del campionato di Serie B Girone A, la Lissoni Interni Brianza Casa Basket.

Si torna al PalaLongo dopo l'incredibile exploit di mercoledì con vittima un'altra grande di questo campionato, quella Herons Montecatini caduta sotto i colpi di una grande Virtus, capace di sbloccare la casella delle vittorie dopo le prime due sconfitte subite per mano di Piombino e Caserta.

Occorrerà un'altra grande prestazione domenica 15 ottobre (palla a due alle ore 18, come di consueto) in una partita resa speciale anche dalla notizia più attesa, ovvero il via libera concesso finalmente dalla Commissione di Vigilanza per il ritorno alla disputa delle gare interne a porte aperte. E allora, il PalaLongo potrà tornare ad essere la casa di tutti i supporters salernitani che - si spera - possano e vogliano sostenere la propria squadra in questa prima, storica esperienza in B Nazionale.

Una partita crocevia

A ben vedere, la sfida di domenica alla prima della classe è già una partita crocevia, sebbene dopo appena tre gare disputate e lo è per almeno quattro motivi ben identificabili. Primo: la Lars è alla ricerca di continuità di prestazioni e risultati dopo il successo di mercoledì, continuità che alzerebbe esponenzialmente il livello di fiducia di un gruppo partito con due sconfitte, biglietto da visita non esattamente incoraggiante.

Secondo: superare la Lissoni Interni vorrebbe dire prendersi lo scalpo di un'altra grande del campionato e - terza ragione - scrollarsi di dosso quel minus in classifica generale che psicologicamente e di fatto tanto male fa ad una squadra che vuole e deve guadagnare posizioni quanto prima.

Last but not least, vincere domenica sarebbe topico soprattutto guardando in prospettiva, cioè alle prossime sfide che i ragazzi di coach Sciutto dovranno ad affrontare e che, oggettivamente, non saranno delle più agevoli in quanto a livello tecnico delle avversarie in arrivo.

Il morale della truppa

Il team salernitano arriva al testa-coda di domenica in buone condizioni fisiche e psicologiche: il match di mercoledì ha dato segnali incoraggianti, e per quanto concerne il graduale rientro a pioeno regime di Staselis e Matrone e - aspetto di importanza cruciale - nella crescita dei giocatori più giovani finora meno protagonisti, su tutti Capocotta, capace di far girare la contesa con il contributo su ambo i lati del campo messo in mostra contro Montecatini.

L'avversario

Al PalaLongo arriva un avversario di tutto rispetto, capace di inanellare tre successi in altrettante gare disputate, di farlo convicendo addetti ai lavori ed appassionati, cortesia di una pallacanestro maledettamente intensa e basata sul contributo anche estemporaneo di tutti gli effettivi a disposizione di coach Nazareno Lombardi.

Non sarà una partita facile, topico come sempre sarà il livello di intensità difensiva che la Virtus riuscirà a mettere in campo, oltreché la pazienza e l'autorità di comandare i ritmi della contesa indirizzando la stessa verso la pallacanestro che i blaugrana sanno di voler mettere in mostra.

La gara tra Lars Virtus Arechi Salerno e Lissoni Interni Brianza Casa Basket si disputerà domenica 15 ottobre alle ore 18 al PalaLongo (ingresso gratuito). Sarà possibile seguire la diretta video del match con telecronaca a cura di Carmine Lione e Felice Naddeo attraverso il servizio streaming LNP Pass e rimanere costantemente aggiornati tramite i canali social della scrivente società.

Il match sarà diretto dai signori Luca Rezzoagli di Rapallo e Tommaso Mammola di Chiavari.