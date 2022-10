La Virtus Arechi sfida Monopoli. Laquintana: "Per noi è troppo importante vincere"

Oggi è il miglior realizzatore della Virtus Arechi Salerno, ieri è stato il capocannoniere del girone D di Serie B con indosso i colori di Monopoli. Tradotto, presente contro passato. Una sfida che il grande ex Giovanni Laquintana vivrà sabato pomeriggio quando al Pala Carmine Longo di Capriglia arriverà proprio il roster pugliese.

Le dichiarazioni della guardia blaugrana: “Mi farà piacere incontrare i miei ex compagni, ma per me sarà una partita come le altre. Servirà come sempre la giusta concentrazione per fare bene. Affronteremo una squadra che gioca bene insieme e che complice le sue caratteristiche renderà la partita molto fisica. Noi sappiamo che siamo reduci da alti e bassi, mi auguro però che già sabato le cose possano andare meglio. Del resto per una squadra nuova come la nostra, che in più ha dovuto anche fare i conti con diversi infortuni, soltanto gli allenamenti e le partite possono permettere di oliare i meccanismi tattici. Sono, comunque, fiducioso perché ho dei compagni super e uno staff tecnico preparato. Dal punto di vista personale, invece, sto cercando di dare il massimo per aiutare la squadra e sto cercando anche di produrre gli stessi punti della scorsa stagione ma con un numero di tiri inferiori, ma nonostante questo credo che qualcuno avrà sempre da ridire”.