Serie B: La Lars di scena al P. Longo contro Roseto. Coach Ponticiello: “Voglia di rivalsa”

Si ritorna subito in campo, con un solo imperativo: dimenticare la brutta sconfitta rimediata nel derby contro Sala domenica scorsa. Non può e non deve avere altri obiettivi la Lars Virtus Arechi Salerno che giovedì alle 21:00 al Pala Longo (come sempre ingresso gratuito) riceverà la seconda forza del campionato Liofilchem Roseto.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Dobbiamo assolutamente smetterla di fare due passi avanti e poi tre indietro, così come non possiamo pensare di affrontare uno dei migliori roster di tutta la B, insieme a Orzinuovi e Rieti, con la difesa del primo e terzo quarto del derby contro Sala o con la confusione tattica e lo scarso ritmo sempre dell’ultima gara. Anche perché in passato abbiamo dimostrato che non siamo solo quelli scesi in campo nel weekend scorso, e proprio su questo bisogna puntare così come sulla sana rabbia che dobbiamo avere dopo l’ultimo ko. C’è voglia di voler fare molto di più e anche meglio. Ma siamo consapevoli che servirà una prestazione all’altezza di Roseto e all’insegna del rispetto per noi stessi, per i nostri tifosi e per la società. Il nostro prossimo avversario sarà certamente motivato dal risultato di Luiss-Ruvo che conoscerà in anticipo, ma noi teoricamente giochiamo meglio contro avversari tecnici, proprio come dimostrato all’andata. Ora, però, dobbiamo confermare questa tesi”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.