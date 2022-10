Serie B: La Virtus Arechi batte Monopoli allo scadere e fa 100 in Serie B

Quando gioca la Lars Virtus Arechi Salerno le emozioni non mancano mai, e che emozioni. Anche contro Monopoli, infatti, bisogna attendere gli ultimi secondi per impossessarsi della vittoria (80-79), che vuol dire non solo quota tre nelle prime quattro giornate di campionato ma anche quota cento della propria storia nella fase regolare della Serie B.

Ma in avvio c’è da fare i conti con un aggressivo Monopoli che al 5’ si porta addirittura sul 7-16 con la tripla di Moretti. Ma per fortuna dei blaugrana anche Zucca approccia bene, sia in difesa che in attacco, e così all’8’ è 20 pari. Sul finire del primo quarto, poi, prova a dare il suo apporto anche Birindelli che fa così il suo debutto con la Virtus. Ma Monopoli ha ancora molto da dire, al 15’ infatti Ballabio colpisce dal perimetro con il canestro del 25-33. L’equilibrio, però, non sparisce mai. Se all’inizio era toccato a Zucca, questa volta è Moffa che tiene viva la Virtus prima di ritornare in panchina complice i tre falli a carico. Me nessun problema, perché in avvio di ripresa riecco nuovamente Zucca protagonista in attacco con 5 punti in sequenza che valgono il primo vero vantaggio per Salerno (46-41 al 22’). A supporto del lungo c’è anche il solito nonché ex Laquintana, ma nonostante lo show degli attaccanti blaugrana Monopoli non molla mai. Domandare a Cusenza che con due canestri dal perimetro e uno nel pitturato riporta i pugliesi in vantaggio (57-60 al 29’).

Ma anche questa è solo una fase di una partita avvincente. Divertente. Al 32’, infatti, Birindelli trova un 2+1 importantissimo che consente un nuovo break nel punteggio. Ma la giocata decisiva è quella dello scadere quando, dopo i canestri di Bottioni e Laquintana da una parte e Ingrosso dall’altra, Donadoni segna il primo libero e poi sbaglia il secondo facendo così esplodere di gioia il Pala Longo.

Lars Virtus Arechi Salerno - White Wise Basket Monopoli 80-79 (22-25, 19-16, 20-21, 19-17)

Lars Virtus Arechi Salerno: Dario Zucca 27 (9/10, 2/6), Giovanni Laquintana 26 (9/14, 1/6), Niccolò Rinaldi 7 (0/0, 1/5), Riccardo Bottioni 6 (3/6, 0/0), Duilio Birindelli 5 (2/3, 0/1), Alessio Donadoni 4 (0/3, 1/1), Niccolò Moffa 4 (0/0, 1/1), Victor Sulina 1 (0/1, 0/0), Antonio Di donato 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Alessio Donadoni 8) - Assist: 14 (Giovanni Laquintana, Riccardo Bottioni 4)

White Wise Basket Monopoli: Riccardo Ballabio 21 (7/10, 1/2), Jacopo Ragusa 16 (6/8, 0/0), Nicola Bastone 13 (4/9, 1/2), Federico Ingrosso 10 (1/4, 2/6), Kevin Cusenza 9 (1/2, 2/10), Matteo Annese 7 (2/2, 1/5), Gioele Moretti 3 (0/0, 1/3), Luciano Tartamella 0 (0/0, 0/0), Pietro Da rin 0 (0/1, 0/1), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0), Samuele Diomede 0 (0/0, 0/0), Ivan Bellantuono 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Kevin Cusenza 12) - Assist: 10 (Federico Ingrosso 3)