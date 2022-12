Serie B: La Virtus Arechi chiude l'anno nel derby contro Avellino

Si sa, in questo periodo scartocciare regali è d’obbligo, e ovviamente anche la Lars Virtus Arechi Salerno non vuole rinunciare alle belle tradizioni natalizie.

Ma per farlo, nonostante alcuni contrattempi nati nel corso della settimana, servirà una prestazione di alto livello domenica pomeriggio al Pala del Mauro (palla a due alle 18:00) in casa dell’Ivpc Del Fes Avellino.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Stiamo lavorando prevalentemente su noi stessi in quanto è fondamentale continuare il percorso di crescita, ma al tempo stesso è giusto anche tenere in considerazione le caratteristiche dell’avversario per cercare così di limitare i loro punti di forza e andare poi a incidere sui punti chiave dell’incontro. Sappiamo bene che siamo reduci da un periodo di grande fatica mentale e fisica, ma non c’è tempo per ragionare su quello che è accaduto nel passato bensì dobbiamo concentrarci sul presente per cercare di tornare alla vittoria. Dalla gara con Sala in poi si sono viste cose positive ma anche cose negative che ci hanno obbligato al ko contro due squadre di altissimo profilo, ora invece affronteremo Avellino che come noi sta riscontrando qualche difficoltà e quindi sarà fondamentale dare quel qualcosa in più nel corso dei quaranta minuti per portare a casa il successo e riprendere di conseguenza fiducia in noi stessi”.