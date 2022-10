Basket femminile Serie A2, Battipaglia dà spettacolo: battuta Empoli 73-66

Al PalaZauli, nell’incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A2 Femminile di Basket femminile, Girone Sud, successo prestigioso e convincente per la PB63 O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che, grazie ad una prestazione assai brillante, supera la forte USE Basket Rosa Empoli. Risultato finale: 73-66.

La cronaca - Ritmi sostenuti fin dalla palla a due: le due squadre, scese in campo con spirito battagliero assai accentuato, spingono forte già dalle prime battute. Nella prima parte della frazione iniziale sono le ospiti a farsi preferire: le tre triple messe a segno (due da Stoichkova, una da Peresson) consentono a Empoli di firmare il primo break di serata. Al 5’, le toscane sono avanti di 4 (7-11). La reazione di Battipaglia è, però, immediata: è Rylichova a suonare la carica, sono sue le giocate che consentono alle biancoarancio, al minuto 7, di operare l’aggancio (13-13). Nella parte conclusiva del periodo, le padrone di casa, dando continuità al loro momento positivo, effettuano il sorpasso provando anche l’allungo con Seka e Castelli in evidenza. Al 10’, Battipaglia è avanti di 5 (20-15).

Ritmi leggermente inferiori, ma non minore spettacolo in una prima metà del secondo quarto nel quale le ospiti, brave a riorganizzarsi nel corso del mini-intervallo, riescono non solo a ritrovare la parità (24-24 al 15’), ma anche a mettere la testa avanti, al minuto 16, grazie ad un canestro dall’area di Manetti (24-26). Nell’ultima parte del primo tempo, grande spettacolo e ritmi di nuovo vorticosi con le due squadre che regalano anche giocate di qualità dimostrando di essere due tra le compagini più competitive del Girone Sud: sono Seka (ottima la sua partita finora) e Cvijanovic (prestazione di grande spessore anche da parte sua) a brillare negli ultimi minuti di un secondo quarto che vede il progressivo crescendo della O.ME.P.S. Afora Givova che riesce ad effettuare l’ennesimo controsorpasso di un match bellissimo, equilibrato e dall’esito finale difficilmente pronosticabile. All’intervallo lungo, Battipaglia è avanti di 2 (34-32).

Dopo un primo tempo assai effervescente (anche a livello realizzativo), nella prima metà del terzo quarto si segna poco e questo in parte per la grande attenzione che le due squadre mettono in fase difensiva, ma anche per la poca lucidità in fase conclusiva di due compagini che, dopo due quarti notevolmente dispendiosi, cominciano, inevitabilmente, ad avvertire la stanchezza. A metà frazione, Battipaglia è ancora avanti di 2 (42-40). Nella seconda parte del periodo, però, le biancoarancio operano una veemente accelerazione trascinate da Castelli che, autrice di alcune giocate di pregevolissima fattura, conferma, a dispetto della giovanissima età (classe 2006), di avere una spiccata personalità. Al 30’, la O.ME.P.S. Afora Givova ha 13 lunghezze di vantaggio (54-41).

Decise a chiudere prima possibile il discorso vittoria, le ragazze di coach Maslarinos continuano ad attaccare a spron battuto anche nella prima parte dell’ultimo quarto: due triple (una di Potolicchio, l’altra di Seka) regalano per due volte il +17 a Battipaglia (59-42 al 32’, 63-46 al 34’). Empoli, inevitabilmente, accusa il colpo: le ospiti, dopo un ottimo primo tempo, continuano a far fatica a contenere la verve delle biancoarancio. Nonostante ciò, per nulla disposte ad arrendersi, provano ad aggrapparsi alle giocate di Peresson e Cvijanovic per risalire la china.

Le padrone di casa, però, stasera si mostrano solidissime e, con ancora Seka protagonista, a 5 minuti dallo striscione d’arrivo sono ancora sul +17 (66-49). Le toscane, con orgoglio e generosità, ci provano fino all’ultimo a ribaltare le sorti dell’incontro arrivando anche a -7 (complice una Battipaglia poco attenta nel finale), ma la rimonta non si compie.

È dunque la O.ME.P.S. Afora Givova, con il punteggio di 73-66,a far sua una partita davvero bellissima. Dal punto di vista delle prestazioni individuali, eccellenti, in casa Battipaglia, le prove di Castelli e Seka. In casa Empoli, invece, nonostante la sconfitta, Peresson e Cvijanovic hanno offerto una prova di assoluto spessore.

Il tabellino di O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - USE Rosa Scotti Empoli 73 - 66 (20-15, 34-32, 54-41, 73-66)

O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Lombardi NE, Seka 14 (4/7, 1/2), Castelli 17 (3/5, 2/3), Potolicchio* 12 (3/7, 1/6), Chiapperino, Zanetti 1 (0/0, 0/0), Cutrupi* 2 (1/5 da 2), Feoli NE, Alford* 14 (4/6, 1/1), Chiovato, Milani* 7 (2/4, 0/4), Rylichova* 6 (2/2, 0/4) Allenatore: Maslarinos V. Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 20/38 - Rimbalzi: 44 13+31 (Alford 12) - Assist: 4 (Potolicchio 2) - Palle Recuperate: 9 (Seka 2) - Palle Perse: 17 (Alford 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Peresson* 16 (2/6, 4/8), Cvijanovic* 20 (5/7, 2/5), Ruffini 5 (2/6, 0/1), Patanè* 5 (0/4, 1/4), Stoichkova* 14 (1/6, 3/4), Merisio, Casini, Manetti* 6 (2/3 da 2), Antonini, Bambini Allenatore: Cioni A. Tiri da 2: 12/33 - Tiri da 3: 10/26 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 34 8+26 (Peresson 8) - Assist: 4 (Peresson 1) - Palle Recuperate: 13 (Cvijanovic 3) - Palle Perse: 20 (Peresson 4) - Cinque Falli: Cvijanovic, Merisio Arbitri: Morra G., Grieco C.