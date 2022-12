Basket femminile, tanto Salerno nella selezione U15

La Campania parteciperà al torneo ‘Lazio in Pink’, un quadrangolare Under 15 che si svolgerà ad Anagni il 7 e 8 dicembre. Oltre alla Campania, saranno presenti le rappresentative di Lazio, Abruzzo e Toscana. La squadra guidata dal tecnico Massimo Massaro, partirà domani mattina alla volta di Anagni. Sono 12 le atlete convocate. Il torneo è stato organizzato in occasione delle festività natalizie ma rappresenterà anche l’occasione per le ragazze di confrontarsi al di fuori di quella campana con le altre realtà nazionali, dopo il lungo rallentamento dovuto alla pandemia. Finalmente si riprende l’attività agonistica a pieno regime e con tanto entusiasmo. La prima gara per le ragazze di coach Massaro è in programma mercoledì alle 16.30 contro la rappresentativa dei padroni di casa Lazio. Il giorno successivo le campane saranno impegnate in due gare: alle ore 11.00 contro l’Abruzzo mentre alle ore 15.30 ci sarà il match contro la Toscana. Queste le convocate nella rappresentativa Under 15 Femminile che vede rappresentato tanto Salerno: Ascione Laura - Salerno Basket 92; De Simone Florencia - Basket Femm. Stabia; Di Fronzo Antonia - ’75 Basket Casalnuovo; Esposito Lucrezia - Basket femm. Stabia; Evangelista Francesca - ’75 Basket Casalnuovo; Gambardella Francesca - Pall. Costiera Amalfitana; La Matta Syria – Pol. Virtus Piscinola; Leonardi Erica - Salerno Basket 92; Naddeo Emilia - Salerno Basket 92; Negri Mariafrancesca - Miniandbasket Player; Spira Aurora - ’75 Basket Casalnuovo; Tagliaferri Roberta - ’75 Basket Casalnuovo.