Finale playoff, la chiave tra Scafati e Cantù potrà essere la difesa

Una vittoria a testa e grande equilibrio nei precedenti stagionali. Scafati e Cantù scenderanno tra meno di 24 ore (20:45 di sabato 4 giugno) sul parquet del PalaMangano per gara uno della finale promozione e aspettarsi una battaglia agonistica non è che il minimo. Alla Final Eight di Coppa Italia a Roseto degli Abruzzi, i gialloblù hanno perso con il punteggio di 82-76 dopo essere stati per oltre metà incontro in vantaggio. Nell'ultimo quarto la stanchezza ed una difesa a zona dei brianzoli hanno compromesso il match che ha visto gli avversari arrivare in finale prima di essere battuti da Udine. Più pesante il successo nella fase ad orologio quando Monaldi e compagni si sono imposti proprio tra le mura amiche con il punteggio di 66-62. Una gara dove la difesa è stata la chiave per avere la meglio così da conquistare il primo posto del proprio girone ed il fattore campo nel tabellone argento. Da questa serie ci si aspetta anche spettacolo però, con Scafati che si presenta con un David Cournooh in più che ha alzato ulteriormente il tasso fisico della squadra di coach Alessandro Rossi. Dall'altra parte c'è una Cantù che mette sul piatto giocatori esperti e molto tecnici, ad iniziare dal rinforzo dei playoff Luca Vitali. Due modi di giocare forse differenti, ma dai risultati conseguenti entrambi efficaci. Non sarà della contesa l'ex di turno Luigi Sergio, che proprio lo scorso anno ha indossato la casacca gialloblù e che quest'anno - con i gradi di capitano dei brianzoli - ha rimediato un brutto infortunio che lo tiene lontano dal campo da circa sei mesi. Altro giocatore da valutare in casa Cantù è Francesco Stefanelli, che si è scavigliato nelle ultime ore e sembra essere in dubbio.