Coppa Italia Serie A2 femminile, il calendario della Final Eight: come vederla in tv e streaming

Si è svolta, nella serata di giovedì 2 marzo, presso l’Hotel Mec di Paestum, la Cerimonia Inaugurale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. In una location bellissima ed elegante, le squadre partecipanti si sono ritrovate per il lancio del prestigioso trofeo della serie cadetta, giunto alla sua ventiseiesima edizione.

Alla serata hanno partecipato le istituzioni politiche, sportive e locali, che hanno salutato l'inizio della competizione, che si trasferirà sul campo del PalaZauli a partire da domani coi match dei Quarti di Finale.

Sono intervenuti al microfono il Governatore della Regione Campania (che patrocina l'evento) On. Vincenzo De Luca, il presidente della FIP Comitato Regionale Campania Antonio Caliendo, il Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco del Comune di Capaccio Franco Alfieri e il presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani.

Ha aperto le cerimonie il patron della Polisportiva Battipagliese Giancarlo Rossini. In qualità di sponsor della manifestazione sono intervenuti Vincenzo Munzio per O.ME.P.S. e Gennaro Cozzolino in qualità di rappresentante di Givova, che affiancano Afora e Agrivit in qualità di main sponsor dell'evento.

Tra i momenti della serata anche il saluto del coach Azzurro Andrea Capobianco e le premiazioni di ogni relatore con piatti commemorativi e doni dagli sponsor. Le società hanno ricevuto in omaggio doni da Givova, i piatti ricordo della manifestazione, le t-shirt celebrative delle Final Eight, la mascotte della Finale e prodotti tipici delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Il programma completo della competizione

QUARTI DI FINALE Venerdì 3 marzo

• Use Basket Rosa Empoli-Costa Masnaga - ore 14:30

• Sanga Milano-Cestistica Spezzina - ore 16:30

• Castelnuovo Scrivia-Pallacanestro Femminile Firenze - ore 18:30

• Women APU Udine-O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - ore 20:30

SEMIFINALI Sabato 4 marzo

• Semifinale 1 - ore 18:00

• Semifinale 2 - ore 20:00

FINALE Domenica 5 marzo • Finale - ore 18:00

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro su LBF TV. La Finale sarà trasmessa anche in diretta in chiaro su MS Channel - Canale 814 di Sky.