Serie B: La Virtus Arechi non sa più vincere. Coach Ponticiello: "Siamo stati ingenui"

Non sono bastati più di trenta minuti trascorsi sempre avanti nel punteggio e neppure l’ultimo tiro della partita a propria disposizione, la Lars Virtus Arechi Salerno si ritrova a dover sventolare bandiera bianca anche a Corato contro l’Adriatica Industriale (63-61).

Con Birindelli costretto a stringere i denti e con Moffa già caricato di due falli dopo appena quattro minuti, il pomeriggio dei blaugrana si fa così ancora più complicato. Ma nonostante le evidenti problematiche (di contro Corato deve rinunciare a Gambarota), la Virtus riesce a non farsi distrarre. In più dalla panchina arriva anche il giusto apporto, come quello dell’under Capocotta che si fa notare subito con una rubata e con 4 punti in fila (8-13 al 5’). In attacco però la mano più calda è quella di Zucca. Se i 5 punti in avvio di gara fanno ben sperare, i 10 nei primi tre minuti del secondo quarto sono quelli che spingono Salerno sul 19-29. Ma mentre in attacco ci pensa il lungo sardo, in difesa ci pensa invece il gruppo. Sacrificio e voglia le due qualità che Beatrice e compagni mettono in campo, che in termini numerici significano appena 25 punti concessi in 18’ minuti. E sempre di squadra la Virtus risponde anche al tentativo di rientro di Corato, passando così dal +1 al +12 al 27’. Ma neppure questa volta il break basta, il problema però è che questa volta c’è da fare i conti anche con il contro-break pugliese. Le triple di Stella e Battaglia e il tiro dalla media di Infante valgono il 53-52 al 33’, poi nuovamente Stella costringe la Virtus a ritrovarsi anche sotto di 4 lunghezze. Ma nonostante ciò nel finale Salerno ha l’occasione per ribaltare tutto, ma la tripla di Moffa si stampa sul primo ferro.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Nell’ultimo quarto, purtroppo, non siamo stati capaci di giocare con la tranquillità offensiva e l’intensità difensiva che avevamo messo in mostra nelle prime tre frazioni. Poi nel finale siamo stati ingenui nella gestione. Con grande rammarico, quindi, ritorniamo a casa senza due punti che, credo, avremmo meritato, ma ciò non significa che Corato ha rubato il successo. Anzi i nostri avversari sono stati bravi a gestire con maggiore semplicità la pressione dei minuti decisivi”.

Adriatica Industriale Corato - Lars Virtus Arechi Salerno 63-61 (13-17, 20-21, 11-14, 19-9)

Adriatica Industriale Corato: Mauro Stella 17 (4/8, 3/8), Pasquale Battaglia 15 (1/5, 4/9), Ilia Boev 10 (4/4, 0/0), Francesco Infante 10 (5/9, 0/0), Lazar Trunic 5 (2/6, 0/5), Efe Idiaru 4 (2/3, 0/0), Giorgio Artioli 2 (1/3, 0/2), Salvatore Sgarlato 0 (0/0, 0/0), Daniel Del tedesco alves 0 (0/0, 0/0), Aleksandar Mrgic 0 (0/0, 0/0), Giovanni Gambarota 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Ilia Boev 11) - Assist: 13 (Mauro Stella 3)

Lars Virtus Arechi Salerno: Dario Zucca 17 (2/7, 3/6), Alessio Donadoni 15 (4/11, 1/4), Niccolò Rinaldi 8 (1/1, 2/5), Niccolò Moffa 6 (2/4, 0/5), Ernesto Beatrice 4 (2/2, 0/5), Duilio Birindelli 4 (2/4, 0/1), Marco felice Capocotta 4 (2/4, 0/0), Victor Sulina 3 (1/1, 0/1), Mahamat Kader 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Alessio Donadoni 8) - Assist: 9 (Alessio Donadoni 4)