Serie B: La Virtus cerca punti preziosi a Corato. Coach Ponticiello: “Vogliamo interrompere la striscia negativa”

Il momento è decisamente delicato, molto delicato, ma è anche il momento nel quale serve dare un segnale. Anzi più di uno. Perché ora la classifica preoccupa. Obbligatorio, quindi, interrompere la striscia negativa di tre sconfitte e ritrovare quei due punti che tanto farebbero al caso della Lars Virtus Arechi Salerno impegnata domenica, palla a due alle 18:00, a Corato contro l’Adriatica Industriale. La prima delle due trasferte consecutive che attendono i blaugrana.

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Dovremo assolutamente vincere e interrompere la striscia negativa, per non perdere così ulteriore terreno dalle squadre del nostro stesso livello tecnico. Per cui l’unica nostra preoccupazione dovrà essere relativa alla prestazione che dovremo fare a Corato nel corso dei quaranta minuti, senza lasciarsi condizionare da altri aspetti e senza ripetere gli errori commessi a cavallo tra la serie positiva e la serie negativa di risultati dell’ultimo periodo. Sarà ad esempio importante non farsi influenzare in negativo da un errore al tiro o da una palla persa, bensì accantonare subito l’ansia e reagire mettendo in pratica quello che sappiamo fare bene. Corato dovrà diventare l’occasione giusta in tal senso”.