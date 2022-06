Verona passa al PalaMangano ed è la regina dell’A2

GIVOVA SCAFATI-TEZENIS VERONA 82-100

PARZIALI: 22-23; 57-46; 71-65.

SCAFATI: Daniel n.e., Grimaldi 19, Perrino 14, Parravicini 8, De Laurentiis 17, Clarke n.e., Rossato 5, Cournooh 4, Monaldi 2, Cucci n.e., Ikangi 13. All. Rossi.

VERONA: Adobah 13, Caroti 5, Casarin 7, Candussi 30, Nonkovic 11, Pini 4, Anderson 9, Udom 5, Grant 11, Spsanghero 5. All. Ramagli.

ARBITRI: Valleriani di Ferentino (FR), Bartolomeo di Lecce e Patti di Montesilvano (PE).

Al PalaMangano di Scafati va in scena l'ultimo atto, questa volta per davvero, del campionato di serie A2. La finale scudetto per decretare la vera regina del secondo campionato di pallacanestro italiano tra le due neopromosse Scafati e Verona. Una gara dai connotati festosi più che agonistici, anche perché per entrambe le formazioni l'obiettivo grosso della stagione è stato già centrato: il salto di categoria.

Primo tempo

Sin dalla palla a due si capisce che entrambe le squadre, accolte dal pubblico con un lungo apllauso all'ingresso in campo, non vorranno di certo lottare. E allora si gioca praticamente con il pilota automatico inserito, a fuori di catch and shot (24 triple in totale già tentate nel primo quarto, 50 neall'intervallo) da un lato e dall'altro. De Laurentiis è forse l'unico che la prende seriamente, ma è po' l'indole dei lunghi in queste situazioni. Tutti suoi i primi 7 punti di Scafati che dopo aver scollinato i 6' di gioco si ritrova ad inseguire sul -9, con Anderson autore di una tripla su di una gamba. Ma lo svantaggio dura poco, perché i padroni di casa iniziano a correre un po' di più in attacco e ricuciono sino al -1 quando si arriva al primo stop and go. Nel secondo periodo la Givova passa subito in vantaggio, mentre coach Rossi concede minuti importanti ai giovani Grimaldi e Perrino che con spazio non hanno paura a prendersi i tiri. E sono bravi a mandarli a bersaglio permettendo di allungare subito sul +7. Il canovaccio non cambia e il punteggio lievita senza particolare agonismo. Grant si esibisce in qualche schiacciata, ma alla sirena lunga sono sempre i padroni di casa a tenere il naso avanti.

Secondo tempo

Alla ripresa dell'incontro Anderson segna di nuovo dall'arco su una gamba, Grant continua la sua personale slam dunk, e Verona ritorna sotto: 61-60. Scafati dopo aver sparacchiato un po', inizia a giocare una serie di back door centrale che le permettono di mettere rapidamente punti a referto chiudendo il terzo parziale ancora avanti di sei lunghezze. Nell'ultima frazione i gialloblù hanno tirato troppo presto i remi in barca, mentre i veronesi ne hanno approfittato. Con un parziale di 35-11 infatti, gli ospiti hanno ribaltato completamente la partita grazie soprattutto ad un Candussi che - come nel caso di De Laurentiis che ha chiuso con una doppia-doppia da 17 punti e 12 rimbalzi condita da 5 assist - ha concluso con un trentello ed un perfetto 100% da due (10/10).