Serie B: La Virtus Arechi in scioltezza fa suo il derby con Forio

Il feeling con i derby è sempre stato speciale per la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars, e allora nonostante il momento non esattamente semplicissimo la squadra di coach Di Lorenzo non poteva che imporsi anche in casa di Forio.

All'inizio la tensione sembra accompagnare un po' i blaugrana, ma nonostante questo sin dal primo possesso il punteggio ha un solo padrone. Con Milosevic costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochissimi secondi e raggiungere così Grilli in infermeria, Forio non riesce ad arginare prima Marini e poi Rinaldi che spingono la Virtus, costretta a sua volta a dover rinunciare a Moffa e con tanti giocatori chiamati a stringere i denti, sul +8 dopo pochi minuti. Un vantaggio che, di fatto, viene dimezzato soltanto in avvio di seconda frazione (+4), dopodiché è un vero e proprio monologo salernitano. Bonaccorso chiude il primo tempo con 8 punti pensatissimi, Rinaldi invece colpisce da qualsiasi posizione in avvio di ripresa. Ma è il gioco corale che fa la differenza, quello che permette alla Virtus di toccare addirittura il +26 nella terza frazione. Tradotto, derby finito con netto anticipo e vittoria ritrovata. Da segnalare nel finale il debutto e il primo punto tra i senior del giovanissimo Piacente.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “L'atteggiamento della squadra è stato super dall'inizio alla fine, non sono mai dovuto intervenire. Questa vittoria rappresenta tanto per noi visto tutto quello che è accaduto nell'ultimo periodo, dopo un inizio leggermente contratto nella ripresa abbiamo preso con merito il largo”.

Forio Basket 1977 - Virtus Arechi Salerno 49-79 (10-15, 13-19, 11-26, 15-19)

Forio Basket 1977: Damir Hadzic 9 (4/11, 0/4), Shadi Nafea 8 (3/4, 0/2), Francesco Ciarpella 6 (3/7, 0/3), Simone Orsini 6 (2/4, 0/3), Andrea Antonaci 6 (2/3, 0/0), Juan manuel Caceres 6 (3/8, 0/2), Marco antonio Iannello 3 (0/2, 1/7), Jakov Milosevic 2 (1/1, 0/0), Andrea Iacono 2 (1/2, 0/0), Domenico Capezza 1 (0/0, 0/2), Andrea Imperatrice 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Damir Hadzic 16) - Assist: 12 (Damir Hadzic, Simone Orsini 3)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Rinaldi 27 (4/5, 6/9), Leonardo Marini 15 (6/10, 0/2), Antongiulio Bonaccorso 10 (3/7, 0/2), Luigi Cimminella 8 (1/3, 2/5), Emanuele Caiazza 7 (2/2, 0/0), Andrea Valentini 5 (2/10, 0/0), Dabangdata Loïq marie 3 (0/0, 1/1), Mattia Coltro 2 (1/2, 0/3), Marco Mennella 2 (1/2, 0/3), Luca Piacente 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Antongiulio Bonaccorso 9) - Assist: 11 (Luigi Cimminella 4)