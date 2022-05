Playoff Serie B: Al Pala Longo la Virtus Arechi ospita Rieti. Coach Di Lorenzo: “Crediamoci!”

Obiettivo trasformare la delusione in voglia di rivalsa. Dopo aver soltanto sfiorato il successo nelle prime due gare dei quarti di finale giocate in casa di Rieti, la Virtus Arechi Salerno targata Centro di Riabilitazione Lars va alla ricerca del riscatto che vorrebbe dire serie riaperta.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Siamo reduci da una gara 2 super, certo abbiamo commesso degli errori ma abbiamo giocato contro una squadra forte ed esperta, in un campo difficile e condizionati anche da una direzione arbitrale non esattamente all'altezza del momento. Ma ora concentrati per gara 3, giocare in casa deve diventare un fattore. Ritengo rilevante avere lo stesso approccio di martedì scorso, sapendo che poi è importante limare alcuni aspetti difensivi e offensivi, che abbiamo ancora qualche arma non espressa al meglio e soprattutto consapevoli del fatto che gli extra-possessi possono diventare molto probabilmente la chiave della partita. Questo perché mi aspetto una gara simile alle precedenti, per cui con pochi possessi e con il punteggio basso. Ma a prescindere da tutto noi ci crediamo, vogliamo tenere la serie viva”.

Appuntamento venerdì 20 maggio al Pala Longo, palla a due alle 20:30.