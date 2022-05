Playoff Serie B: La Virtus Arechi batte Rieti e riapre la serie

Una serata da Virtus Arechi Salerno. In gara 3 arriva una vittoria pesantissima contro la Kienergia Rieti (55-51), voluta da tutto il Pala Longo in versione speciale per l'occasione.

Nuova sfida e nuovo quintetto per coach Di Lorenzo che questa volta da spazio al doppio playmaker e al doppio lungo. Ma dopo cinque minuti Valentini e Marini sono già caricati di due falli (la situazione non migliorerà con lo scorrere del tempo). A prescindere, però, da questo, il vero problema all'inizio è la zona di Rieti, ma per fortuna c'è la difesa a tenere sempre in vita Salerno (1-5 dopo tre minuti). Poi ci pensa Romano a dare quella vivacità in attacco per far sì che l'equilibrio sia ancora più palese. Quell'equilibrio che di fatto è stato costante sin dall'inizio della serie. E così al 16' ecco anche il cambio di punteggio, con la Virtus che con il canestro di Coltro trova il primo vantaggio di serata (22-21). Che dura, purtroppo, poco. Pochissimo.

Al rientro in campo dopo il timeout Rieti piazza un break di 0-9 firmato prevalentemente Timperi (in precedenza molto bene Saladini). Ma non basta per ammutolire il Pala Longo e innervosire i blaugrana che in avvio di ripresa con 4 punti di Coltro mettono di nuovo la testa avanti. Toccando, poi, il +5 e anche il +7 in chiusura di terzo quarto con la tripla di Moffa. Qui, in pratica, cambia definitivamente la partita. Con il solito problema degli attacchi (clamorose, in negativo, le percentuali da tre), a trovare vantaggi è la Virtus che custodisce gelosamente il vantaggio (toccato anche il +10). Nel finale, comunque, Rieti tenta il tutto per tutto con i 6 punti di Del Testa che poi però sull'ultimo possesso, quello del pontenziale pareggio, calpesta la linea di fondo spazzando via le ultimissime speranze dei laziali. Inizia così la festa al Pala Longo che domenica alle 18:00 tornerà a tingersi di blaugrana per gara 4.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “Meritavamo di tornare a giocare contro Rieti, vogliamo lottare fino alla fine. Certo ora la stanchezza inizia un po' a farsi sentire, ma i ragazzi sono sempre pronti a dare il massimo”.

Virtus Arechi Salerno - Kienergia Rieti 55-51 (13-14, 15-16, 18-9, 9-12)

Virtus Arechi Salerno: Niccolò Moffa 15 (3/4, 3/5), Mattia Coltro 10 (4/10, 0/3), Marco Mennella 8 (4/4, 0/5), Niccolò Rinaldi 6 (0/1, 1/5), Andrea Valentini 5 (1/4, 0/0), Luigi Cimminella 4 (0/1, 1/4), Leonardo Marini 4 (2/4, 0/1), Raffaele Romano 3 (0/4, 0/0), Luca Piacente 0 (0/0, 0/0), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Dabangdata Loïq marie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Leonardo Marini, Raffaele Romano 7) - Assist: 9 (Mattia Coltro, Niccolò Rinaldi, Andrea Valentini, Luigi Cimminella 2)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 14 (4/8, 0/2), Giorgio Broglia 13 (3/6, 1/3), Maurizio Del testa 11 (2/3, 1/10), Manuel Saladini 5 (2/6, 0/4), Francesco Papa 4 (2/2, 0/1), Michele Antelli 2 (1/3, 0/3), Edoardo Tiberti 2 (1/4, 0/1), Filippo Testa 0 (0/0, 0/3), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Marco Timperi 11) - Assist: 6 (Marco Timperi 2)