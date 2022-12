Troppa Tortona per la Givova: la Bertram si impone 72-91

La striscia vincente della Givova Scafati è stata interrotta alla Beta Ricambi Arena PalaMangano dalla Bertram Yachts Tortona, terza forza del campionato di serie A.

Con il punteggio di 72-91, i padroni di casa sono stati superati dinanzi al pubblico amico, interrompendo così il filotto di tre vittorie negli ultimi tre incontri.

Troppo evidente la differenza di valore tra i due organici, con quello di casa orfano sia di Butjankovs (ancora in ripresa da un infortunio) che di Lamb (in panchina solo per onore di firma, ma mai utilizzato per un problema muscolare patito nell’allenamento mattutino di rifinitura). Non mancava nessuno invece nel roster profondo e competitivo di coach Marco Ramondino, che ha avuto un impatto devastante con la contesa, alla quale ha impresso sin da subito il proprio marchio di fabbrica, conquistando sin dalla prima frazione un ampio vantaggio, prima rimpinguato e poi gestito sapientemente nei periodi successivi. Ma il merito dei viaggianti è stato soprattutto quello di aver tirato con elevate percentuali dal campo (52% contro 40%), in particolare da tre punti (48% contro 29%) ed aver giocato in attacco in maniera più corale, come dimostrato dal maggior numero di assist (19 contro 8) e dall’ampia distribuzione dei punti, che ha coinvolto quasi tutti (tranne uno) gli uomini messi in campo.

I quattro uomini in doppia cifra (Okoye, Rossato, Imbrò e Logan), invece, non sono bastati alla compagine dell’Agro per tenere testa al più quotato avversario, che non ha mai permesso loro di rientrare in partita, menando le danze dalla palla a due fino alla sirena conclusiva (scafatibasket.com).

Scafati-Tortona, il tabellino

GIVOVA SCAFATI – BERTRAM YACHTS TORTONA 72-91

GIVOVA SCAFATI: Stone 5, Lamb n. e., Thompson 3, Okoye 13, Caiazza n. e., Pinkins 7, De Laurentiis n. e., Rossato 14, Imbrò 12, Monaldi, Tchintcharauli n. e., Logan 18. Allenatore: Caja Attilio. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Ciarpella Marco.

BERTRAM YACHTS TORTONA: Christon 15, Mortellaro n. e., Candi 9, Tavernelli 9, Filloy 8, Severini 8, Harper 4, Daum 9, Cain 2, Radosevic 4, Macura 23, Filoni. Allenatore: Ramondino Marco. Assistenti Allenatori: Talpo Vanni, Di Matteo Gianmarco, Galli Massimo.

ARBITRI: Attard Beniamino Manuel di Priolo Gargallo (Sr), Borgo Christian di Grumolo delle Abbadesse (Vi), Capotorto Gianluca di Palestrina (Rm).