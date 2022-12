Scafati vince lo scontro salvezza contro Treviso

La sfida entra nel vivo sin da subito. Entrambi i quintetti giocano a viso aperto, con botta e risposta da una parte e dall’altra, in particolare con i veterani Banks e Logan, con il primo che raggiunge al suo secondo canestro quota 3.000 punti nella massima serie italiana (10-9 al 5’). Dopo la metà del quarto, la compagine di casa, grazie alla mano calda dalla lunga distanza, tenta un timido allungo (17-11 al 6’), costringendo coach Nicola al primo time-out. Entrambi i coach fanno ruotare gli uomini a propria disposizione, ma cambia poco in termini di distacco fino al suono della prima sirena (23-16).

La Nutribullet prova a cambiare difesa per impensierire l’attacco gialloblù, mentre in attacco trova in Simioni un importante terminale offensivo, tra i protagonisti del -1 con cui si arriva al 14’ (27-26). Coach Caja chiama time-out e prova a ragionarci su. Due minuti più tardi fa lo stesso il suo collega trevigiano, ma il punteggio si mantiene in equilibrio (31-31 al 16’). Polveri asciutte per ambedue i quintetti, con Sokolowski e Logan particolarmente ispirati (39-37 al 18’). L’intervallo intanto arriva sul 48-44 in favore dei padroni di casa.

La Givova riprende le ostilità di gran carriera, trovando la via del canestro con Lamb, Pinkins e Stone, conquistando così la doppia cifra di vantaggio al 23’ (55-45). Coach Nicola ferma il cronometro per strigliare i suoi, che però fanno fatica a contenere l’energia e la fisicità sotto le plance di Logan e soci, anche per gli errori in fase realizzativa di Banks. Gli scafatesi riescono così a mantenere un buon margine di vantaggio (59-50 al 28’), che conservano con esperienza e lucidità fino al termine del terzo periodo (63-54).

I primi minuti del terzo quarto sono tutti di marca locale: Thompson, Lamb, Pinkins e Imbrò confezionano il parziale di 11-2 che allarga la forbice del divario (74-56 al 34’), che spacca in due la partita. Ma non è finita, i veneti non mollano e provano a riaprire i giochi (74-60 al 35’), ma è troppo tardi, soprattutto al cospetto di una Givova che gioca con la stessa freddezza e lucidità (82-63 al 37’). Gli ultimi minuti servono solo per le statistiche, perché lo scarto resta pressocché immutato fino alla sirena conclusiva, che arriva quando il tabellone elettronico segna 89 Scafati – 72 Treviso (scafatibasket.com).

Scafati-Treviso, il tabellino

GIVOVA SCAFATI 89 – 72 NUTRIBULLET TREVISO

GIVOVA SCAFATI: Stone 6, Lamb 16, Thompson 10, Caiazza n. e., Pinkins 16, De Laurentiis 2, Rossato 4, Imbrò 7, Butjankovs 4, Monaldi n. e., Tchintcharauli n. e., Logan 24. Allenatore: Caja Attilio. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Ciarpella Marco.

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 20, Iroegbu 4, Sarto n. e., Zanelli 7, Jurkatamm, Vettori n. e., Sorokas 11, Faggian n. e., Cooke Jr. 8, Jantunen 1, Sokolowski 11, Simioni 10. Allenatore: Nicola Marcelo Patricio. Assistenti Allenatori: Morea Alberto, Pomes Lorenzo.

ARBITRI: Sahin Tolga Ozge di Messina, Grigioni Valerio di Roma, Catani Marco di Pescara.