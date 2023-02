Trento corsara: Scafati è ko

Squadra in casa

Ancora una sconfitta per la Givova Scafati, superata 74-79 alla Beta Ricambi Arena PalaMangano in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, per mano della Dolomiti Energia Trentino che, protagonista di una gara gagliarda e intensa, ma soprattutto lucida nella sua ultima parte, ha avuto la capacità di ribaltare negli ultimi minuti un passivo superiore alla doppia cifra.

Le superiori percentuali di tiro (45% contro 51% da due; 33% contro 40% da tre) hanno premiato il lavoro degli ospiti, che sin dalla palla a due hanno messo grande vigore e fisicità e che, nelle battute conclusive, sotto di undici lunghezze, hanno avuto la freddezza di piazzare un break di 0-16, che ha regalato loro la vittoria e i due punti, mandando a referto tutti gli iscritti a referto. Per la formazione di casa è la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate: un bilancio che invita ad una riflessione importante in questa prossima sosta del campionato (scafatibasket.com).

GIVOVA SCAFATI 74 – 79 DOLOMITI ENERGIA TRENTO

GIVOVA SCAFATI: Stone 11, Okoye 2, Caiazza n. e., Mian, Hannah 8, Pinkins 10, De Laurentiis n. e., Rossato 8, Imbrò, Thompson 13, Tchintcharauli n. e., Logan 22. Allenatore: Caja Attilio. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Mazzalupi Emanuele.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti 8, Spagnolo 15, Forray 6, Floccadori 9, Udom 4, Crawford 4, Ladurner 2, Grazulis 17, Atkins 11, Lockett 3. Allenatore: Molin Emanuele. Assistenti Allenatori: Dusmet Davide, Bongi Fabio.

ARBITRI: Borgioni Denny di Roma, Quarta Denis di Torino, Catani Marco di Pescara.