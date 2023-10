Lars Virtus Arechi Salerno, Il focus sul prossimo avversario: La Paperdì Caserta

E' già tempo di derby - in occasione del secondo turno del campionato di Serie B Old Wild West - per la Lars Virtus Arechi Salerno, pronta ad affrontare, nel weekend in arrivo, la Paperdì Caserta in una sfida che di certo non risparmierà emozioni e spunti di interesse per tifosi, appassionati, addetti ai lavori e non.

Una partita speciale, come ogni derby che si rispetti, resa ancor più topica dal momento vissuto dalle due compagini, alla ricerca del primo sorriso in campionato dopo i ko rispettivamente per mano di Desio e Piombino.

Ko indubbiamente diversi, figli di differenti momenti vissuti da Caserta e Salerno, accomunate, pur tuttavia, dal torto di aver difensivamente concesso troppo agli avversari dell'esordio: sono ottantasei i punti che i bianconeri hanno incassato da Desio (83, come noto, quelli di Salerno da Piombino), in un terzo quarto di gara caratterizzato oltreché dai 23 punti subiti anche dalla sterilità offensiva culminata con appena 13 realizzazioni messe a referto.

Eppure, Caserta è squadra che sa come far male quando ha il pallone tra le mani, come dimostrato nell'ultima frazione del match della scorsa settimana chiusa con ben 31 punti all'attivo e la capacità di tornare in scia, fino in fondo.

Una squadra aggressiva, ben costruita nel corso della offseason, con ottime capacità tecniche individuali ed efficace presenza fisica. A presentarla è l'assistant coach blaugrana, Daniele Serrelli.

Il focus avversario di Daniele Serrelli

"Affrontiamo una compagine caratterizzata dalla presenza in roster di esterni di grande qualità, si pensi ai vari Moffa, Mei e Zampogna tra gli altri.

Una squadra con punti nelle mani, una dimensione spiccatamente perimetrale e predilezione per il tiro dalla distanza.

Un altro elemento che caratterizza il nostro prossimo avversario è la presenza di lunghi bidimensionali, giocatori come Hadzic e Sergio sono entrambi capaci di farsi valere tanto spalle a canestro quanto lontano dal ferro.

Difensivamente, Caserta è una squadra aggressiva sulla palla e sui pick and roll, dovremo aspettarci un avversario agguerrito, ancor più dopo la sconfitta all'esordio sul parquet di Desio. Al netto di questo, la difesa sarà un tema importante della nostra gara, dal momento che dovremo mostrare, fin dalle prime battute, intensità e concentrazione in fase di non possesso per far bene al cospetto del team casertano".