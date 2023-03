Givova Scafati, a Reggio Emilia per una delicata sfida salvezza

Con l’obiettivo di bissare il risultato dell’ultima giornata e di compiere un altro piccolo ma importante passo verso la permanenza in serie A, la Givova Scafati si prepara all’insidiosa e delicata trasferta al PalaBigi, dove domenica, in diretta tv anche in chiaro su DMAX, alle ore 17:30 scenderà in campo contro i padroni di casa dell’Unahotels Reggio Emilia.

Solo due punti separano le due contendenti nella classifica del campionato di serie A, la cui lotta per la salvezza si sta sempre più arricchendo di contenuti e spunti interessanti e che domenica vedrà inscenarsi un altro atto di questa agguerrita battaglia.

Coach Sacripanti potrà disporre dell’organico al completo, anche se nel corso della settimana si è ritrovato a fare i conti ancora una volta con qualche acciaccato: circostanza che dovrà tenere in debita considerazione al momento delle convocazioni.

L’AVVERSARIO: Con due lunghezze in meno, la Unahotels Reggio Emilia cercherà di sfruttare al massimo il vantaggio del fattore campo per proseguire la corsa salvezza, tenendo d’occhio anche il passivo subito all’andata (-2). Rispetto alla sfida dello scorso novembre, entrambe le contendenti hanno in panchina due tecnici diversi: Sacripanti al posto di Caja per gli ospiti, Sakota in luogo di Menetti per i locali.

Questi ultimi potranno contare sul supporto dell’ala piccola lituana Olisevicius (11,1 punti di media), sull’esperto playmaker Cinciarini (10,6 punti e 9,7 assist di media), sul centro statunitense Hopkins (10,2 punti e 7,5 rimbalzi di media) e sui suoi connazionali Anim (9,8 punti di media), Reuvers (9,8 punti di media) e Senglin (9,5 punti di media, con il 52,3% da tre). A costoro vanno aggiunti il nazionale Vitali, l’ala georgiana Burjanadze, il lungo Diouf e l’ala Strautins, oltre agli esterni Stefanini e Cipolla.

"Sono molto felice di essere venuto a Scafati - dichiara alla vigilia del match L’ala grande Martin Krampelj - dove ho trovato un bellissimo ambiente sia in città, tra la gente, che in società dove ho trovato dirigenti disponibili e competenti e compagni di squadra esperti da cui posso imparare molto. Sono venuto qui per vincere e per dare il mio contributo affinché possa essere raggiunto l’obiettivo salvezza, che vogliamo rincorrere con tutte le nostre energie".

E ancora: "Daremo il massimo anche nella sfida importantissima che ci attende domenica a Reggio Emilia, i cui punti in palio, importanti in ottica salvezza per ambedue le contendenti, andranno ad appannaggio della squadra che commetterà meno errori e mostrerà di avere più voglia. Dovremo affrontare la sfida con lo stesso piglio avuto la scorsa settimana contro Trieste, con l’intento di fare qualcosa in più dell’avversario per aggiudicarci la vittoria"

"Siamo consapevoli - conclude l'atleta della Givova Scafati - che ci troveremo di fronte una squadra che è dotata di un ottimo organico, che tira con buone percentuali sia dalla lunga che media distanza e che può contare su due giocatori chiave come Cinciarini, molto bravo nel far girare la squadra, e Hopkins, centro di grande esperienza".

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it) ed in diretta tv ed in chiaro su DMAX (canale 52 del digitale terreste).