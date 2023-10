Serie A, Davide non batte Golia: in un PalaMangano gremito la Virtus supera Scafati

Una buona Givova Scafati esce sconfitta nell’esordio in campionato, superata 75-81 dalla Virtus Segafredo Bologna in una gremitissima Beta Ricambi Arena PalaMangano.

Mai in vantaggio nel corso dell’intera sfida, la truppa di coach Sacripanti ha avuto il grande merito di non disunirsi mai, di restare coesa e compatta e di giocare la propria pallacanestro fino alla fine, riuscendo addirittura a portarsi sul -3 ad un minuto e mezzo dalla sirena.

La differenza di valori e di fisicità ha fatto la differenza, evidenziata dalle percentuali finali di tiro (48% contro 54% da due; 32% contro 41% da tre; 62% contro 70% ai liberi). La lotta a rimbalzo è stata vinta dai locali (41 contro 34), ma non è bastato a far propria la posta in palio, pur uscendo a testa alta dal rettangolo di gioco. Peccato per quel parziale di 5-20 nei primi cinque minuti della contesa che, col senno di poi, hanno fatto la differenza e pregiudicato l’esito finale.

Due canestri da sotto di Dunston e una tripla di Hackett accendono subito la sfida, che prende il via su ritmi elevatissimi (0-7 al 3’). Il primo canestro scafatese porta la firma di Lottie, ma non spezza l’inerzia del match, che resta saldamente nelle mani dei viaggianti (3-11 al 4’), bravi ad imporre la propria fisicità ed esperienza. Sale in cattedra Shenghelia ed il distacco tra i due quintetti supera la doppia cifra (5-18 al 5’), con il coach di casa obbligato al time-out e a qualche cambio tattico, concedendo spazio a Rossato, Gentile e Logan. Quest’ultimo dialoga bene con Nunge (la cui presenza sotto le pance inizia a rendersi tangibile), così la forbice del divario scende sotto la doppia cifra (13-22 all’8’), grazie anche alla maggior pressione difensiva. La prima sirena suona però sul 15-25 per i bolognesi.

I ritmi restano alti anche nel secondo periodo, con le distanze che si accorciano leggermente, grazie alla mano calda di Pinkins e Rossato (24-32 al 14’), che, trascinati dal calore del pubblico amico, salgono di intensità e ritmo, assottigliando il divario fino al 29-34 di metà frazione, che costringe coach Banchi al time-out. Hackett e Mickey, con due triple di fila, riportano subito in doppia cifra di vantaggio le V nere (29-40 al 16’). Da qui innanzi la sfida scorre via equilibrata, con le distanze che restano pressoché invariate all’intervallo (36-48).

Cambiano i canestri di attacco, ma non l’andamento della contesa, che resta saldamente nelle mani di capitan Belinelli e soci, che approfittano di ogni singolo errore dei locali per punirli e tenere la testa avanti (41-54 al 24’). Coach Sacripanti inizia a ruotare gli uomini a sua disposizione, che iniziano a giocare nuovamente col fisico e con grande intensità difensiva. I padroni di casa (bene Robinson e Rivers) riescono a recuperare qualche buon possesso e ad accorciare le distanze fino al -3 (55-58 al 28’). L’inerzia della sfida sembra essere passata nelle mani dei locali, che però alla fine della terza frazione sono sotto 55-61.

Mickey e Hackett sono i protagonisti di avvio quarto periodo, in cui puniscono la difesa di casa e rimettono la Virtus avanti con un vantaggio da doppia cifra (57-67 al 32’). I salernitani sono in appannamento e faticano a contenere l’avversario. Coach Sacripanti ferma il cronometro. I suoi provano a reagire aumentando la pressione, ma non è sufficiente al cospetto della quotata formazione felsinea (65-75 al 37’). La Givova però non molla: Rossato e Robinson firmano il -6 al 38’ (69-75) ed un minuto più tardi è Logan a mettere la tripla del -3 (72-75). Il sogno finisce qui: Shenghelia dalla lunga e Mickey da sotto blindano il risultato (72-80 al 39’). La sfida si chiude col punteggio di 75-81.



GIVOVA SCAFATI 75 – 81 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (15-25 / 36-48 / 55-61 / 75-81)

GIVOVA SCAFATI: Morvillo n. e., Lottie 5, Gentile 8, Mouaha n. e., Pinkins 6, De Laurentiis n. e., Rossato 5, Logan 11, Robinson 6, Rivers 12, Nunge 16, Pini 6. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 4, Belinelli 4, Pajola 4, Smith 8, Mascolo n. e., Cacok 5, Shenghelia 21, Hackett 14, Mickey 11, Polonara 2, Dunston 8, Abass. Allenatore: Banchi Luca. Assistenti Allenatori: Seravalli Alberto, Fedrigo Cristian.

ARBITRI: Paternicò Carmelo di Piazza Armerina (En), Bongiorni Andrea di Pisa, Patti Simone di Montesilvano (Pe)