LBA, la Givova Scafati centra il podio del prestigioso torneo internazionale

Si chiude con un ottimo terzo posto la partecipazione della Givova Scafati al torneo denominato “La Coupe Landolt”, che si è disputato sul parquet di Yverdon-les-Bains (Svizzera) da mercoledì 6 a sabato 9 settembre.

Superando agevolmente 85-55 il Telenet Giants Antwerp Anversa, gli uomini di patron Nello Longobardi salgono così sul podio dell’importante competizione precampionato, mostrando ottime cose e netti progressi in questa marcia di avvicinamento all’esordio nel campionato di serie A.

La sfida contro la formazione finalista dell’ultimo campionato belga ha permesso allo staff tecnico scafatese di valutare lo stato di forma e di crescita del gruppo, dopo le precedenti due partite e soprattutto dopo queste prime settimane di lavoro in palestra.

Si è visto più a lungo in campo il playmaker Robinson, che ha fornito importanti garanzie sia in termini di affidabilità che di esperienza. Pur mancando ancora Pinkins e Logan, la compagine dell’Agro ha messo in mostra ottime cose, pienamente in linea con il percorso di un gruppo che giorno dopo giorno appare sempre più assemblato ed armonico.

LA PARTITA

La Givova Scafati inizia la sfida in maniera contratta, andando a segno poche volte e con difficoltà. Con l’approssimarsi di metà frazione, però, grazie alla mano calda di Nunge dalla lunga distanza, riesce a piazzare un importante allungo (15-7).

Il time-out chiesto dal tecnico belga risolleva le sorti della sua squadra, che da quel momento riprende a giocare a testa alta, rosicchiando un po’ lo svantaggio e chiudendo sotto 21-16 la prima frazione.

Rossato e Pini costruiscono subito la doppia cifra di vantaggio al 21’ (26-16), ma è un fuoco di paglia, perché i biancorossi riprendono a giocare con fermezza e carattere, assottigliando il divario (28-20 al 13’).

Ci pensa Robinson, con la sua esperienza e la sua lucida visione di gioco, a permettere ai gialloblù di ritrovare la doppia cifra di vantaggio ed ampliarla nettamente in meno di un amen (42-20 al 17’, grazie ad un parziale di 14-0), complice le belle giocate di Gentile e Rivers e l’aggressività difensiva. Col trascorrere dei minuti cresce il vantaggio scafatese (bene Lottie), fino a raggiungere il netto +25 all’intervallo (51-26).

Tutt’altro che appagati del risultato conseguito, i ragazzi di coach Sacripanti continuano a macinare gioco e punti anche nella ripresa, animati dallo stesso piglio del primo tempo.

Approfittando di qualche errore degli avversari in fase realizzativa, riescono ad allargare la forbice del divario, superando i trenta punti di vantaggio (64-32 al 25’), passivo conservato quasi integralmente fino al suono della terza sirena (71-40).

L’ultimo periodo permette ai quintetti di verificare schemi e situazioni di gioco, con il risultato ormai in ghiaccio, tant’è che il punteggio finale di 85-55 premia la Givova Scafati, vittoriosa con un perentorio +30.

LE DICHIARAZIONI

Il play guardia Jayzec Lottie: «Vittoria di squadra, stiamo sviluppando una buona mentalità. Abbiamo fiducia e stiamo bene insieme, due presupposti fondamentali per fare una stagione di un certo livello».

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI 85 – 55 TELENET GIANTS ANTWERP ANVERSA

GIVOVA SCAFATI: Timperi, Lottie 18, Gentile 3, Mouaha 4, De Laurentiis 2, Reale 4, Rossato 10, Robinson 11, Rivers 14, Nunge 15, Pini 4. Allenatore: Sacripanti Stefano. Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Massimo.

TELENET GIANTS ANTWERP ANVERSA: Tallis, Veinot 13, Buggenhout 1, Cleemput 5, Sueing 10, Williams 2, Schoepen, Rogers 4, Mwema 3, Midtgaard, Jackson 9, Boltone 8. Allenatore: Ivica Skelin. Assistente Allenatore: Guy Muya.

ARBITRI: Kenny Jeanmonod, Davide Balletta, Lorenzo Ferroni.

NOTE: Parziali: 21-16; 30-10; 20-14; 14-15. Falli: Scafati 17; Anversa 23. Usciti per cinque falli: nessuno. Tiri dal campo: Scafati 29/59 (49,2%); Anversa 20/61 (32,8%). Tiri da due: Scafati 19/37 (51,4%); Anversa 16/35 (45,7%). Tiri da tre: Scafati 10/22 (45,5%); Anversa 4/26 (15,4%). Tiri liberi: Scafati 17/22 (77,3%); Anversa 11/12 (91,7%). Rimbalzi: Scafati 35 (4 off.; 31 dif.); Anversa 37 (9 off.; 28 dif.). Assist: Scafati 24; Anversa 11. Palle perse: Scafati 7; Anversa 14. Palle recuperate: Scafati 7; Anversa 14. Stoppate: Scafati 1; Anversa 1.