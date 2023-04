LBA, Givova Scafati alla prova decisiva: scontro salvezza contro la Tezenis Verona

Quarta partita in tredici giorni per la Givova Scafati, che dopo i successi contro Happy Casa Brindisi (in casa) e Carpegna Posciutto Pesaro (in trasferta) e la sconfitta a testa alta contro la capolista Virtus Segafredo Bologna, si appresta a disputare un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa verso la permanenza nel campionato di serie A.

Alle ore 17:30 di domenica, con diretta streaming su Eleven Sports, la compagine dell’Agro sarà impegnata all’AGSM Forum contro i padroni di casa della Tezenis Verona, che in classifica ha solo due punti in meno.

Nella gara d’andata, al PalaBarbuto di Napoli, finì 92-87 per i campani, che proveranno ora a bissare il risultato, sia per conquistare due punti fondamentali per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria, sia per tenere a debita distanza una diretta concorrente, provando a sfruttare il buon momento di forma.

Dovrebbe essere della contesa anche Stone, escluso nell’incontro infrasettimanale contro la prima della classe per un problema muscolare, ed ormai quasi completamente recuperato.

Anche il team veneto è reduce da un buon momento di forma, culminato con il successo di misura 69-70 sul parquet della Dolomiti Energia Trentino nel recente turno infrasettimanale e farà il possibile per aggiudicarsi la posta in palio.

Gli scaligeri, allenati dall’esperto coach Ramagli e neopromossi in massima serie, fanno leva sulle qualità della guardia Anderson (14,9 punti di media), dell’ala Devis (10,9 punti di media con il 67,5% da due), del playmaker Cappelletti (10,9 punti e 4,7 assist di media), dell’ala piccola Simon (10,8 punti, 6 rimbalzi e 2,6 assist di media), della guardia Bortolani (10,6 punti di media), dell’ala Johnson (9,3 punti e 5,9 rimbalzi di media), del centro Langevine (7,5 punti di media), degli esterni italiani Casarin e Udom e gli interni Pini e Rosselli.

Il playmaker Matteo Imbrò: «Dopo la gara contro la Virtus Bologna dobbiamo resettare tutto e concentrarci alla sfida contro Verona, perché si tratta di un match delicato ed importante, i cui due punti in palio saranno pesanti in ottica salvezza. Cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali e di farci trovare nelle migliori condizioni possibili, per affrontare una squadra in salute e in fiducia dopo la vittoria di Trento. Mi aspetto una sfida agguerrita, in cui dovremo stare attenti alle loro percentuali realizzative da tre punti e a giocatori come Henderson, in grado di accendersi in qualsiasi momento. Per me ci sarà sicuramente un po’ di emozione nell’incontrare persone con cui ho trascorso insieme diversi mesi, ma alla fine, una volta in campo, si dimentica tutto e si cerca sempre di dare il massimo».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).