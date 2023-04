LBA, turno infrasettimanale per la Givova Scafati: al PalaMangano arriva la Virtus Bologna

Non c’è tempo per godersi il successo di Pesaro, perché il campionato di serie A di basket maschile riprende con il turno infrasettimanale per la disputa della ventisettesima giornata. La Givova Scafati ritorna tra le mura amiche della Beta Ricambi Arena PalaMangano dove ospiterà mercoledì sera, palla a due alle ore 20:00, la capolista Virtus Segafredo Bologna.

All’andata, la compagine dell’Agro si rese protagonista di una vera e propria impresa, espugnando 77-84 la Segafredo Arena al termine di una gara quasi perfetta.

Bissare il medesimo risultato sarà difficile, ma non impossibile, sia perché la truppa di coach Sacripanti sta affrontando un ottimo periodo di forma, corroborato da due successi negli ultimi due incontri, sia perché ci si attende il pubblico delle grandi occasioni, pronto ad incitare e supportare il quintetto gialloblù sul parquet, desideroso di mettere la ciliegina sulla torta in una stagione che, tra mille difficoltà, sta regalando tante soddisfazioni.

Il tecnico canturino potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione, seppur appesantita dalle fatiche delle precedenti due partite in soli cinque giorni. Ma in gare come questa è il cuore e la grinta a sopperire alle deficienze di ossigeno.

Dall’alto della prima posizione solitaria in vetta alla classifica, la Virtus Segrafedo Bologna non necessita di presentazioni, sia per il suo palmares (fatto di 16 Scudetti, 8 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Europea, 2 Euroleghe e 3 Supercoppe Italiane) che per l’organico ampio e competitivo, allenato da coach Sergio Scariolo.

Pluripremiato tecnico con esperienza internazionale e con all’attivo, da allenatore di club, di un campionato italiano (1989/1990), due Copa del Rey (1999 e 2005), due campionati spagnoli (1999/2000 e 2005/2006), due Supercoppe Italiane (2021 e 2022) e una Eurocup (2021/2022), nonché, da commissario tecnico della nazionale spagnola, un argento (2012) ed un bronzo (2016) alle Olimpiadi, un oro ai Mondiali (2019), un bronzo (2017) e quattro ori (2009, 2011, 2015 e 2022) agli Europei.

Il team bianconero, che tira con le più alte percentuali di tutto il campionato da due punti (56,6%), dispone di una rosa ampia e variegata che si compone di atleti italiani e stranieri, tutti in grado di fare la differenza, come l’ala piccola Belinelli (12,6 punti di media), il centro georgiano Shengelia (11,3 punti e 5,3 rimbalzi di media), il playmaker Mannion (10,9 punti e 3,5 assist di media), l’ala grande nigeriana Ojeleye (10,7 punti e 4,8 rimbalzi di media), l’ala piccola statunitense Weems (9,9 punti di media), l’ala grande Mickey (9,2 punti e 4,5 rimbalzi di media), la guardia serba Teodosic (8,3 punti e 3,3 assist di media), il centro francese Jaiteh (8,1 punti e 6,9 rimbalzi di media), la guardia danese Lundberg, il playmaker italiano Hackett, il centro belga Bako, il playmaker italiano Pajola, il giovane centro Camara e l’ala piccola Abass e la giovane ala forte Menalo.

"Siamo riusciti domenica a portare a casa due punti su un campo importante e storico - dichiara al sito ufficiale del club Il capitano Riccardo Rossato - che ci ripagano del duro lavoro che facciamo durante tutta la settimana".

E ancora: "Neanche il tempo di goderci questo successo, che dobbiamo però rituffarci in clima campionato, visto che domani sera ospitiamo la Virtus Segafredo Bologna, una squadra di Eurolega, dotata di un organico di alto livello e che gioca una pallacanestro molto aggressiva, soprattutto in difesa. Contro una squadra così piena di talento, dovremo disputare la miglior prestazione possibile, restando aggressivi in difesa e selezionando in attacco i migliori tiri possibili".

"Ci aspettiamo una Beta Ricambi Arena PalaMangano infuocata - conclude Rossato - con il pubblico pronto a sostenerci e a darci un supporto importante in questa sfida complicata".