LBA, a Reggio Emilia la prima trasferta stagionale per la Givova Scafati

Animata da una gran voglia di rivalsa, la Givova Scafati si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale prevista dal calendario del campionato di serie A 2023/2024. Domenica 8 ottobre, alle ore 16:30, il PalaBigi sarà teatro della sfida tra i padroni di casa dell’Unahotels Reggio Emilia e la compagine dell’Agro.

Coach Sacripanti, che dall’esordio interno contro la Virtus Segrafredo Bologna, al di là della sconfitta, ha comunque tratto ottimi spunti dalla prova dei suoi uomini, potrà disporre della rosa al gran completosta sfruttando al massimo i giorni di allenamento svolti in più rispetto ai prossimi avversari, che hanno infatti esordito in campionato solo mercoledì sera in trasferta a Brindisi, tra l’altro aggiudicandosi la posta in palio.

L’AVVERSARIO

I reggiani sono allenati da un esordiente nel nostro campionato, ovvero dal greco Dimitrios Priftis, che nel suo curriculum ha numerose esperienze nel campionato di massima serie del suo paese di origine, ma anche in Russia e Turchia.

Stando ai numeri della prima giornata, la Givova Scafati dovrà prestare molta attenzione all’ala statunitense Hervey (21 punti, con il 62,5% da due ed il 50% da tre, e 7 rimbalzi), ai connazionali Smith (15 punti e 3 assist), Atkins (10 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) e Weber (10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), nonché alla guardia italiana Vitali (11 punti e 4 rimbalzi). Senza dimenticare la possenza fisica del centro senegalese Faye (8 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), della guardia a stelle e strisce Galloway e degli esperti italiani Uglietti e Chillo.

LE DICHIARAZIONI

La guardia David Logan: «Anche se mi sono aggregato più tardi al gruppo, sto bene e sono in piena forma, pronto a dare il mio miglior contributo alla squadra. E’ presto per dare giudizi, anche perché ci alleniamo insieme da poco, ma credo che abbiamo un enorme potenziale, da sfruttare al massimo per conquistare risultati importanti. Ci stiamo allenando duro per prepararci al meglio alla difficile trasferta di Reggio Emilia. Domenica pomeriggio affronteremo una buona squadra, di cui conosco diversi giocatori in organico, che ci darà molto filo da torcere, ma siamo pronti a dare tutto per far nostra la posta in palio».

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 1. Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali del club. Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).