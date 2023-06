Basket femminile, la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia torna in Serie A1

L'O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia torna in Serie A1, vittoria 52-55 sul campo del Palagiaccio Firenze e affermazione per 2-0 nelle Finali del Girone Sud.



La cronaca (Fonte Ufficio Stampa PB63) - Primo quarto molto spettacolare. A differenza di ciò che sarebbe stato lecito aspettarsi (vale a dire vedere due squadre, ad inizio gara, condizionate dalla tensione) le contendenti si mostrano assai intraprendenti fin dalla palla a due. Nei primi minuti sono le ospiti a fare meglio: al minuto 4, una tripla di Milani vale il +4 esterno (6-10). Parte centrale di segno opposto con le padrone di casa più efficaci: De Cassan e Obouh Fegue, da subito in evidenza, firmano il parziale di 8-2 grazie al quale Firenze, al minuto 7, passa a condurre (14-12). Le toscane restano avanti nel punteggio fino a 20 secondi dal termine della frazione quando Potolicchio, dalla distanza, regala il controsorpasso alle biancoarancio. Al 10’, Battipaglia è avanti di 2 (15-17).



Spettacolo ed emozioni anche nella prima metà del secondo quarto: è una tripla di Alford ad inaugurare le segnature della frazione regalando il nuovo massimo vantaggio alle ospiti (+5 al 12’, 15-20). Immediata arriva la reazione di Firenze che, nel giro di un paio di minuti, ritrova la parità (20-20 al 14’). La contesa è avvincente ed equilibrata per la gioia del numeroso pubblico presente, in parte consistente composto da tifosi battipagliesi, presentatisi in massa nel capoluogo toscano. Nella parte centrale del periodo, ecco la nuova accelerazione delle campane che, al minuto 17, toccano nuovamente il +5 (22-27, Ferrari in evidenza). Il Palagiaccio, però, non ci sta e, grazie a Marta Rossini ed alla solita De Cassan, recupera terreno chiudendo il primo tempo in scia alle ospiti. All’intervallo lungo, Battipaglia è avanti di 1 (26-27).



Nel terzo quarto, pronti-via, le padrone di casa piazzano un rapido 4-0 di parziale che le riporta avanti (30-27), ma Ferrari, da tre, pareggia immediatamente (30-30 al 21’). Seguono tre minuti piuttosto tranquilli al termine dei quali si è ancora in parità (32-32 al 24’). A quel punto, però, arriva la prima fuga del match: a costruirla, sono le ospiti che, ispiratissime dalla distanza (tre triple realizzate nel giro di poco tempo, due da capitan Potolicchio, l’altra dalla assai intraprendente Lombardi, classe 2005) scappano via (+9 al 27’, 32-41). Firenze, inevitabilmente sorpresa, prova subito a reagire, ma le campane, lanciatissime, continuano ad allungare: un’altra tripla, questa volta realizzata da Ferrari, consente a Battipaglia di rompere il muro della doppia cifra di margine. Al 30’, sul +12, la O.ME.P.S. Afora Givova ha un piede in A1 (35-47).



Ma, nell’ultimo quarto, il basket conferma per l’ennesima volta di essere uno sport imprevedibile e da brividi, capace di offrire ribaltamenti anche nelle inerzie che sembrano più solide. Nell’ultimo quarto accade davvero di tutto. Il Palagiaccio, con le spalle al muro, attacca a testa bassa e, nel giro di 5 minuti, trascinata dalle prodezze di Marta Rossini (8 punti in 5 minuti per lei, con due triple molto spettacolari), firma un parziale di 12-2 che, al 35’, vuol dire -2 (47-49). Non è finita: Obouh Fegue, un minuto dopo, concretizza il gioco da tre punti che vale un clamoroso sorpasso (50-49). Le ospiti, dopo 30 minuti splendidi, appaiono in difficoltà, specie in attacco (appena 2 punti segnati nei primi 9 minuti del periodo conclusivo), a differenza delle toscane che, ad un minuto dalla fine, ancora con Obouh Fegue, trovano il canestro del +3 (52-49). Sembra fatta per Firenze così come sembra tutto apparecchiato per Gara 3.

Ma Battipaglia, nell’ultimo minuto, firma una rimonta da leggenda: la protagonista non poteva che essere Ferrari che prima, dal nulla, a trenta secondi dalla sirena, si inventa la tripla del pareggio, poi, dopo l’attacco infruttuoso delle padrone di casa (arginato dalla stoppata di Alford), serve un assist al bacio a Crudo che, in contropiede, appoggiando a canestro, manda la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia in A1 ed in visibilio i numerosissimi tifosi al seguito della compagine biancoarancio. L’1/2 di Crudo a 2 secondi dal termine arrotonda il punteggio fissandolo sul 52-55 definitivo. Firenze, infatti, con poco più di due secondi a disposizione, non riesce neanche a tirare prima che la sirena conclusiva certifichi il ritorno in massima serie della PB63, 757 giorni dopo la dolorosa retrocessione in A2 maturata il 5 maggio del 2021 a seguito del Play-Out perso al cospetto di Broni.

Il tabellino di Il Palagiaccio P.F. Firenze - O.ME.P.S. Afora Giova Battipaglia 52 - 55 (15-17, 26-27, 35-47, 52-55)



IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M.* 13 (3/11, 2/7), Cremona 4 (2/3, 0/2), Obouh Fegue* 18 (7/14 da 2), Rossini S.*, Torricini NE, Torricelli NE, Poggio*, Polini NE, Del Piano NE, Reani NE, Capra 3 (0/5, 1/4), De Cassan* 14 (5/12, 0/4) Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 17/51 - Tiri da 3: 3/22 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 52 20+32 (Obouh Fegue 19) - Assist: 8 (Rossini S. 3) - Palle Recuperate: 6 (Obouh Fegue 2) - Palle Perse: 13 (Obouh Fegue 5)



O.ME.P.S. AFORA GIOVA BATTIPAGLIA: Lombardi 3 (0/1, 1/4), Seka* 7 (2/6, 1/3), Crudo 7 (3/8, 0/4), Castelli NE, Potolicchio* 14 (2/9, 3/8), Catarozzo NE, Zanetti, Cutrupi, Alford* 9 (3/6, 1/3), Chiovato F. NE, Milani* 3 (1/2 da 3), Ferrari Calabro* 12 (0/2, 3/7) Allenatore: Maslarinos V.



Tiri da 2: 10/33 - Tiri da 3: 10/31 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 45 13+32 (Alford 13) - Assist: 9 (Alford 3) - Palle Recuperate: 4 (Seka 1) - Palle Perse: 17 (Ferrari Calabro 5)

Arbitri: Zancolò A., Occhiuzzi G.