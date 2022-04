Serie B: La Virtus Arechi lotta ma non basta. Nel recupero vince Bisceglie

Prima la sofferenza, poi la reazione e infine i rimpianti. A Bisceglie, nel recupero della 24° giornata del girone D di Serie B Old Wild West, la Virtus Arechi Salerno si arrende solo nel finale.

La serata non inizia esattamente nel migliore dei modi per Salerno. Dopo appena due minuti complice il parziale di 7-0 e i numerosi errori commessi in entrambe le metà campo coach Di Lorenzo è costretto a richiamare immediatamente tutti in panchina. Ma, purtroppo, il primo jolly sfruttato non serve per scuotere i suoi. Nel primo quarto, e non solo, il piano partita infatti non viene esattamente seguito nel migliore dei modi. La colpa è, tra le varie cose, del poco felice 1/7 dal perimetro e dei 6 rimbalzi in più concessi ai padroni di casa. Un leitmotiv che persiste anche nella seconda frazione, tanto da portare i blaugrana sotto di 12 lunghezze al 17'. Un gap che viene dimezzato e non di poco in avvio di riprese (-5), ma non basta per riscrivere la trama del film.

Cosa che, però, accade in chiusura di terzo periodo, quando il lavoro della difesa nella vera versione Virtus e i 4 punti di Mennella negli ultimi secondi rimettono tutto in discussione (47-46 al 30'). Ma la missione dell'esterno campano non è ancora finita, in avvio di ultima frazione torna a colpire in attacco ribaltando così per la prima volta il punteggio. Dopodiché inizia lo show personale di Moffa che con 7 punti in fila permette alla sua squadra di portarsi sul 49-55. E così l'inerzia sembra finalmente tutta dalla parte della Virtus. Appunto, sembra. Nel finale, infatti, bisogna fare i conti con le giocate di Enihe e Dri che riportano Bisceglie non solo con la testa avanti nel risultato ma soprattutto alla conquista di due punti pesantissimi in chiave griglia playoff.

Lions Basket Bisceglie - Virtus Arechi Salerno 69-62 (21-12, 17-17, 9-17, 22-16)

Lions Basket Bisceglie: Filiberto Dri 27 (9/11, 1/5), Emmanuel Enihe 15 (2/2, 3/9), Marcelo Dip 6 (3/5, 0/1), Simone Giunta 6 (2/2, 0/1), Gabriel Dron 5 (1/2, 1/6), Edoardo Fontana 5 (0/4, 1/4), Davide Vavoli 3 (0/1, 1/1), Marco Giannini 2 (1/2, 0/1), Fadilou Seck 0 (0/3, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Edoardo Fontana 10) - Assist: 15 (Filiberto Dri 4)

Virtus Arechi Salerno: Marco Mennella 14 (6/7, 0/6), Niccolò Moffa 13 (4/8, 1/3), Mattia Coltro 11 (5/7, 0/2), Luigi Cimminella 11 (3/6, 1/4), Andrea Valentini 6 (2/6, 0/0), Leonardo Marini 4 (2/5, 0/3), Niccolò Rinaldi 3 (0/3, 1/6), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/1), Massimo Peluso 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Marco felice Capocotta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Niccolò Rinaldi 9) - Assist: 8 (Luigi Cimminella 3)