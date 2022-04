Serie B: La Virtus Arechi passa agevolmente in casa del fanalino di coda Formia

Nessuna sorpresa, bensì il regalo sperato. Nel suo uovo di Pasqua la Virtus Arechi Salerno ha infatti trovato la terza vittoria consecutiva, la diciassettesima stagionale. In casa del già retrocesso Meta Formia, in campo con i ragazzini del settore giovanile, la squadra di coach Di Lorenzo si impone con il punteggio di 65-105.

Dall'inizio alla fine è in pratica un vero e proprio monologo dei blaugrana, del resto se da una parte c'è una delle prime della classe (out Coltro e Romano) e dall'altra il fanalino di coda imbottito di giovanissimi lo scenario non può certamente essere differente. Domandare a Mennella che nel primo quarto ha già toccato quota 15 punti, mentre Moffa colleziona schiacciate in campo aperto. Nonostante il grande impegno della squadra di casa, merito infatti al gruppo di coach Di Rocco, Salerno minuto dopo minuto crea inevitabilmente sempre di più il solco nel punteggio, fino ad arrivare alla definitiva conquista dei due punti in palio. Ora, però, bisogna subito voltare pagina e concentrarsi sul fondamentale recupero di campionato di giovedì sera in casa di Bisceglie.

Meta Formia - Virtus Arechi Salerno 65-105 (15-29, 14-36, 17-19, 19-21)

Meta Formia: Riccardo Agbortabi 21 (3/6, 2/2), Aaron Mutombo 10 (5/11, 0/1), Daniele Mauriello 10 (3/6, 0/0), Lorenzo Torlontano 8 (1/4, 1/1), Ludwig Tilliander 7 (0/4, 2/4), Matteo Antoniani 3 (0/1, 1/3), Giuseppe Prete 2 (1/6, 0/2), Davide Bertin 2 (1/2, 0/3), Alessio Parasmo 2 (0/0, 0/1), Giovanni La mura 0 (0/0, 0/0), Manuel Marciano 0 (0/0, 0/0), Andrea Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Riccardo Agbortabi 12) - Assist: 7 (Giuseppe Prete 2)

Virtus Arechi Salerno: Marco Mennella 23 (7/12, 1/1), Luigi Cimminella 22 (9/12, 1/3), Niccolò Moffa 15 (6/9, 1/4), Andrea Valentini 12 (3/5, 1/1), Niccolò Rinaldi 9 (1/2, 2/9), Emanuele Caiazza 9 (3/3, 1/3), Antongiulio Bonaccorso 8 (1/2, 1/4), Leonardo Marini 7 (3/8, 0/1), Luca Piacente 0 (0/1, 0/1), Antonio pio D'amico 0 (0/0, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 46 16 + 30 (Niccolò Moffa, Antongiulio Bonaccorso, Leonardo Marini 8) - Assist: 20 (Luigi Cimminella 7)