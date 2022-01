Serie B: La Virtus Arechi in trasferta a Monopoli per tornare a vincere

Prima trasferta del girone di ritorno alle porte per la Virtus Arechi Salerno che, domenica 30 gennaio alle 18:00, va di scena a Monopoli in casa dell'Action Now.

Dieci punti in classifica dopo sedici giornate e tre squadre alle proprie spalle, questo lo score fino a questo momento per Monopoli che ha conquistato più della metà delle vittorie davanti ai propri tifosi (3 su 5). I pugliesi fin qui hanno realizzato 1081, terzo peggior attacco del girone D nonostante i numeri del solito Giovanni Laquintana attualmente già a quota 200 personali.

1121 i punti subiti che collocano la squadra pugliese come la sesta miglior difesa. Nunzio Sabbatino è il miglior assistman della squadra con 36 passaggi decisivi, Matteo Annese il miglior rimbalzista con 91 palloni catturati nel pitturato, mentre la coppia di lunghi Visentin-Ragusa ha la migliore percentuale da due punti (51% l'ex Molfetta, 59% l'ex Avellino)

All'andata, lo scorso 10 ottobre, Salerno conquistò contro i pugliesi la prima vittoria in campionato, un successo messo in cassaforte grazie all'affondo dell'ultimo quarto (78-72 il finale). Top scorer blaugrana di quella sfida Mattia Coltro con 19 punti.

Appuntamento domenica 30 gennaio, palla a due alle 18.00.