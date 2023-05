Play in Serie B: Altra sconfitta per la Virtus Arechi, Bisceglie vola sul 2 a 0

Ancora una vittoria soltanto sfiorata in casa del Lions Bisceglie, ancora una volta tocca dunque fare i conti con i rimpianti. Nonostante una buona gara la Lars Virtus Arechi Salerno deve infatti arrendersi anche in gara 2 (80-70 il finale).

La gara: sulla scia delle ottime cose messe in mostra nel secondo tempo di gara 1 e con la consapevolezza di dover mettere in pratica le richieste del proprio allenatore, pronti via Salerno fa subito capire di avere le idee chiare. Per merito anche del lavoro difensivo e offensivo di Beatrice, in pochi minuti viene costruito il +7 (6-13). Un vantaggio che persiste fino all’12’ quando Bisceglie, trovando per la prima volta ritmo in attacco, trova anche la parità con Ingrosso e poi ribalta il punteggio con Dri (21-19). Ma è un attimo, esattamente come quelli successivi. Per diversi minuti, infatti, si vive di continui ribaltamenti. Da una parte ci pensano Dri e Chiti, dall’altra Rinaldi, Moffa e Zucca che in chiusura di primo tempo torna nuovamente a far male con un gioco da tre punti che vale il nuovo +6 per i blaugrana (36-42). Ma l’equilibrio è il vero padrone della serie tra pugliesi e campani, anche quando al 31’ Bisceglie prova a scappare via (64-53). Salerno, infatti, non molla, ha la forza di torna sul -4 e di costruirsi anche il tiro del -1. Ma il ferro decide di non essere un alleato dei blaugrana, dopodiché nei secondi conclusivi non resta che alzare bandiera bianca.

LIONS BISCEGLIE-LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 80-70 (16-19, 36-42, 60-53)

Bisceglie: Dip 9, Dri 8, Del Sole 6, Chiti 14, Pieri 2, Vavoli 8, Mastrodonato ne, Bini 16, Ingrosso 8, Dron 9. Coach: Nunzi

Virtus: Birindelli 2, Beatrice 4, Mastroianni, Zucca 24, Moffa 9, Loiq ne, Rinaldi 6, Capocotta 4, Donadoni 21, Sulina. Coach: Ponticiello