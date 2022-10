Virtus Arechi, Tesserato il talentuoso 2004 Sulina. Il play: "Una grande occasione"

La mission, come sempre, non cambia, per la Virtus Arechi Salerno è infatti importante pensare al presente e al futuro allo stesso modo. Per questo motivo il club del presidente Renzullo, grazie all'ottimo lavoro svolto dal diesse Corvo nelle ultime ore, ha tesserato il talentuoso playmaker classe 2004 Victor Sulina. L'operazione è stata possibile anche grazie alla disponibilità dimostrata dal suo club di appartenenza Rucker San Vendemiano.

La carriera del neo blaugrana: cresciuto nel Basket Oderzo, successivamente Sulina ha giocato una stagione per Bassano, una per San Vendemiano e poi nel 2021-22 il passaggio in prestito al Montebelluna dove ha giocato in C Gold con una media a partita di 14 punti.

Le dichiarazioni di Sulina: "È per me un'occasione importante, sotto tanti punti di vista. Ho scelto, infatti, Salerno perché avevo voglia di fare un'esperienza lontano da casa e perché avrò la possibilità di poter giocare sia in Serie B che con l'under 19 Eccellenza, ed entrambi sono due gruppi costruiti con giocatori di indubbio valore. Sono davvero molto contento della scelta, in più in pochissimi giorni mi sono subito ambientato alla grande grazie alla squadra e a tutto lo staff".

Le dichiarazioni del direttore sportivo Corvo: "Prima di tutto è doveroso ringraziare la Rucker per la disponibilità dimostrata nel corso della trattativa. Siamo convinti di aver tesserato un giovane di vero talento, si tratta di un'operazione che si sposa alla perfezione con il nostro modus operandi. Il suo arrivo va a rinforzare sia la prima squadra che l'under 19. Sin dai primi allenamenti vissuti con noi ha dimostrato grande voglia ma anche grande applicazione".