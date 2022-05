Playout Serie A2 femminile, Battipaglia supera la Nico e va sull'1-0 nella serie

Rispetta il pronostico la O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che liquida con un netto 64-47 la Nico Basket in Gara 1 dei Playout del Girone Sud di A2 del campionato di basket femminile. Battipaglia fa valere fattore campo e miglior posizione dopo la regular season con le toscane, che crollano alla distanza, specie nella seconda metà di gioco conclusa 24-15.

Vojtulek, in ripresa, mette 9 punti per le campane che, come al solito, possono contare sull'affidabilità di Potolicchio 10 punti per lei e trovano una doppia cifra da Seka e dall'ottima Milani, 19 con quattro tiri a segno da dietro l'arco. Non bastano Dzinic (11) e Giglio Tos (12) alle rosanero.

Il tabellino di O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Nico Basket Femminile 64 - 47 (21-17, 40-32, 50-35, 64-47)



O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Logoh* 5 (1/6, 1/2), Seka* 10 (2/5, 1/2), Feoli 1 (0/2, 0/2), Nwachukwu 6 (2/2, 0/1), Potolicchio* 10 (2/8, 2/5), Chiapperino, Castelli, Dione 2 (1/1 da 2), De Feo, Vojtulek* 9 (2/8, 0/1), Chiovato 2 (1/1 da 2), Milani* 19 (3/3, 4/7) Allenatore: Maslarinos V.



Tiri da 2: 14/42 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 47 17+30 (Logoh 9) - Assist: 9 (Feoli 3) - Palle Recuperate: 9 (Potolicchio 4) - Palle Perse: 11 (Seka 2)



NICO BASKET FEMMINILE: Nerini* 3 (1/5 da 2), Mariani, Bacchini* 5 (1/7, 1/4), Tintori* 4 (2/5, 0/1), Dzinic* 11 (5/9 da 2), Cibeca, Modini 4 (2/3 da 2), Giangrasso 2 (0/1, 0/1), Mattera* 6 (3/9 da 2), Giglio Tos 12 (3/6, 2/4)

Allenatore: Rastelli L.



Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 3/10 - Tiri Liberi: 4/11 - Rimbalzi: 35 9+26 (Mattera 9) - Assist: 9 (Dzinic 4) - Palle Recuperate: 5 (Nerini 2) - Palle Perse: 15 (Bacchini 3)



Arbitri: Frigo A., Bastianel G.