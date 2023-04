Serie B: Derby a Sala Consilina per la Virtus arechi. Coach Ponticiello: “Obbligatorio vincere"

Imperativo riconfermarsi dopo Pozzuoli, perché del resto nulla è stato ancora fatto. Ritrovati sì i due punti nel weekend scorso, nel prossimo la Lars Virtus Arechi Salerno dovrà rispondere nuovamente presente. Questa volta toccherà farlo in casa della Diesel Tecnica Sala Consilina (palla a due domenica alle 18:00).

Le dichiarazioni di coach Ciccio Ponticiello: “Quando mancano sei giornate alla fine della fase regolare non si può e non si deve ragionare di fino, ora come ora servono soltanto i due punti per consolidare il vantaggio su chi ci sta dietro e portare avanti l’operazione aggancio su chi ci sta viceversa davanti. Del resto abbiamo un solo obiettivo ben impresso nella nostra mente, ottenere la “promozione” nella prossima serie B, e ogni minuto di ogni gara sarà finalizzato in tal senso. Ma ora testa ai più imminenti, quelli contro Sala. Un avversario di grande energia e che gioca a ritmi alti, in passato queste caratteristiche tendevamo a soffrirle mentre negli ultimi tempi la squadra ha dimostrato il contrario rispondendo presente contro avversari come Caserta, Taranto e Monopoli. Ora, però, dobbiamo consolidare ulteriormente questa nostra capacità, consapevoli del fatto che i derby non vanno giocati bensì vanno vinti”.

Dove vedere la partita: la gara della Virtus, così come tutto il campionato, è trasmesso in diretta streaming sul canale della Lega Pallacanestro “Lnp Pass”. Per vedere le partite è necessario sottoscrivere l’abbonamento.