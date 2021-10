Basket, Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto. Le parole di coach Di Lorenzo

Dopo la vittoria casalinga contro Monopoli la Virtus Arechi Salerno vuole tornare a vincere in trasferta. Al PalaFiom, ad attendere i ragazzi di coach Di Lorenzo, c'è la CJ Basket Taranto, che domenica alle 18:00, cerca la prima vittoria stagionale. A presentare la sfida le parole del coach dei blaugrana.

Le dichiarazioni di coach Di Lorenzo: “La prossima sarà una gara importante come tutte quelle che affronteremo fino alla fine, però è chiaro che ci sono alcune di queste che possono dare un chiaro segnale alla stagione. Non abbiamo solo voglia ma anche bisogno di una vittoria su un campo importante come quello di Taranto, una vittoria che sarebbe utile per crescere e per capire che stiamo mettendo delle basi notevoli in vista del futuro. Certo, di fronte troveremo una squadra con il coltello tra i denti, ma questo non deve essere un problema in quanto dobbiamo pensare esclusivamente a noi stessi. Come detto già in altre circostanze sappiamo bene di essere una squadra completamente nuova, per cui la crescita non può che essere costante passo dopo passo. Anche attraverso delle amichevoli che organizzeremo di volta in volta durante le varie settimane per migliorare in questo modo l'alchimia di squadra. Ma tornando alla gara di domenica, dovremo essere bravi a capire quando correre e quando giocare senza avere fretta, oltre al fatto di dover far valere la nostra fisicità nel pitturato”.